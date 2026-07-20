Teil von SpaceX-Rakete könnte ungeplant auf Mond aufschlagen
- Falcon 9 Oberstufe trifft voraussichtlich den Mond
- Einschlag berechnet für den 5 August mit LRO
- Sichtbarkeit von der Erde schwer bis unmöglich
WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Teil einer SpaceX-Rakete soll Wissenschaftlern zufolge im August ungeplant auf dem Mond aufschlagen. Es handele sich dabei um die Oberstufe der Rakete "Falcon 9", mit der im Januar 2025 zwei Lander zum Mond gestartet waren, hieß es unter anderem von dem US-Astronomen Bill Gray und der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Berechnungen zufolge werde der Aufschlag wohl am 5. August erfolgen. Das von Tech-Milliardär Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen SpaceX äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.
Ob der Aufschlag von der Erde aus sichtbar sein werde, sei noch unklar. "Ich denke, er wird sehr, sehr schwer zu sehen sein, wenn nicht unmöglich", sagte William Cooke, ein Manager der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Einige Tage vor und einige Tage nach dem erwarteten Aufschlag solle die Nasa-Sonde "Lunar Reconnaissance Orbiter" über die erwartete Einschlagstelle fliegen, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde. Das könne mehr Informationen zu dem Ereignis liefern. Am 15. Januar 2025 waren mit der "Falcon 9"-Rakete die Mondlander "Blue Ghost" des US-Unternehmens Firefly Aerospace und "Resilience" des japanischen Start-Ups ispace gestartet.
Vor rund vier Jahren war erstmals eine ungeplante Kollision eines Raketenteils mit dem Mond bekanntgeworden. Nasa-Wissenschaftler gingen aufgrund von Bildern der Sonde "Lunar Reconnaissance Orbiter" damals davon aus, dass es sich um einen Teil einer alten chinesischen Rakete handelte, wahrscheinlich der Trägerrakete der "Chang'e 5-T1"-Mission, die 2014 von der Erde aus ins All geschossen worden war. China hatte diese Berichte jedoch zurückgewiesen. Geplante Einschläge zu Forschungszwecken hat es in der Vergangenheit auf dem Mond schon mehrfach gegeben./cah/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,43 % und einem Kurs von 124,0 auf Nasdaq (18. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -13,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,17 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 827,40 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +69,37 %/+105,66 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Aus der aktuellen Ausgabe des Private Banking-Magazins:
Zum Autor:
Christian Jasperneite ist Investmentchef der Privatbank M.M. Warburg & CO in Hamburg und in dieser Funktion verantwortlich für die taktische und strategische Allokation. Seine berufliche Karriere begann Jasperneite im Jahr 2000 als Analyst im Makro-Research bei M.M.Warburg & CO.
Bei der FCC hat SpaceX beantragt eine Million Rechenzentren im All zu stationieren - dass ist übrigens immer Temporär in den Höhen von 500 bis 2000km wie beantragt. Ohne Korrektur erfolgt Verglühen.
Falls Rechenzentren im All mehr als nur ein Betrug an Aktionären durch SpaceX sind - ergibt sich zwangsläufige eine starke Beschädigung der Ozonschicht.
Elon Musk und andere übernehmen jetzt die Zerstörung der Ozonschicht. Die Welt hat sich auf das Verbot von FCKWs (Fluorkohlenwasserstoffe) geeinigt (Montreal-Protokoll 1987) und damit die Ozonschicht gerettet.
Dieses Mal, in einer korrupten Welt, gelingt es womöglich nicht erneut. Satelliten im All zeigen bereits jetzt die Zerstörung – Rechenzentren im All zerstören beim Wiedereintritt die Ozonschicht zuverlässig.
Die mehr als 10.000 Starlink Satelliten haben alle eine begrenzte Lebensdauer ca. 5 Jahre, die ersten verglühen jetzt schon. Übrig bleiben winzige Metallpartikel (Nanopartikel) wie Aluminiumoxyd und andere ca. 30 kg pro Satellit – allesamt Aerosole die 10 bis 30 Jahre in der Stratosphäre verbleiben.
In 2022 waren es etwa 40 Tonnen. Diese Partikel bieten Oberflächen für chemische Reaktionen. Sie sind Katalysator für chemische Prozesse die Ozon zerstören. Neben den Satelliten verursachen auch die Trägerraketen beim Wiedereintritt verschiedene Metallpartikel darunter Aluminiumlegierungen.
Eine einzige Falcon-9 Oberstufe setzt etwa 30 kg Lithium frei, soviel wie auf natürliche Weise in mehreren hundert Jahren nicht dorthin gelangt. Ein chemische Abbau der Ozonschicht erfolgt durch Chlor- und Wasserstoffverbindungen die Ozonmoleküle aufspalten. Aluminiumoxide in der Atmosphäre reagieren zwar nicht direkt mit Ozonmolekülen. Sie lösen allerdings chemische Reaktionen zwischen Ozon und Chlor aus, die das stratosphärische Ozon zerstören.
Aluminiummoleküle werde dabei nicht verbraucht und können jahrzehntelang Schaden anrichten. Inaktive Chlorverbindungen in der Stratosphäre lagern sich an den Aluminiumoxidpartikeln an und werden aktiv es entsteht Chlorgas und Salpetersäure, Sonnenlicht lässt Chlorgas in Chlor zerfallen welches das Ozonmoleküle zerstört.
Auch die Raketen selbst sind beteiligt, Chlor- und Wasserstoffverbindungen sind Bestandteile von Festtreibstoffen der Raketenbooster.
Auch der Raketenruß absorbiert Sonnenlicht und hemmt die Ozonbildung.
China und andere private Firmen planen, herausgefordert durch Musk, unzählige neue Satelliten.
Rechenzentren im Weltall – in der Größenordnung wie SpaceX es plant – zerstören die Ozonschicht - nach Ablauf der Nutzungsdauer treten diese Rechenzentren in die Erdatmosphäre ein und verglühen zum größten Teil – es bleiben unzählige Partikel (Metalle, Silizium etc.) die dann die Ozonschicht zerstören. Rechenzentren im All können nicht repariert werden, schon einzelne Defekte machen sie komplett nutzlos. Die chemischen Reaktionen mit den winzigen Metallpartikel in der Atmosphäre sind unvermeidlich.
SpaceX reichte am 02.02.2026 bei der FCC einen Antrag für 1 Million Satelliten-Rechenzentren in der Umlaufbahn ein. Der angegeben Höhenbereich ist 500 bis 2000 km im Low Earth Orbit (LEO). Ohne Antrieb wird in diesem Bereich mit der Zeit alles in die tiefe Atmosphäre gezogen und verglüht teilweise. Im geostationären Orbit (GEO) in 35.786 km Höhe gibt es keine bremsende Atmosphäre mehr. Satelliten in einer Höhe ab 35.786 km werden am Ende ihrer Lebensdauer in sogenannte "Friedhofsbahnen" (noch weiter draußen) manövriert und würden keinen weiteren Schaden an der Ozonschicht verursachen.