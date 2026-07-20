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    USA erwarten trotz Spannungen Besuch von Chinas Staatschef

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorbereitungen für Xis US-Besuch laufen weiter
    • Rubio erwartet Reise von Xi im September dieses Jahres
    • Asean-Treffen in Manila bietet Gelegenheit für Gespräche
    USA erwarten trotz Spannungen Besuch von Chinas Staatschef
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz jüngster Spannungen zwischen den USA und China laufen die Vorbereitungen für einen US-Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping laut US-Außenminister Marco Rubio nach Plan. "Wir erwarten, dass die Reise im September stattfindet", sagte er am Militärflugplatz Joint Base Andrews vor seinem Abflug zum Außenministertreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean.

    Die Chinesen würden weiter ihre Teams zur Vorbereitung des Besuchs schicken, fuhr Rubio fort. "Ich habe nichts anderes gehört. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass sie nicht kommen werden", erklärte er.

    Trump wirft China Einmischung vor

    US-Präsident Donald Trump hatte China jüngst Einflussnahme bei der Präsidentenwahl 2020 vorgeworfen, die er gegen den späteren Präsidenten Joe Biden verloren hatte. Peking wies die Anschuldigungen zurück. Trump hatte Peking im Mai besucht und Xi für den 24. September zum Gegenbesuch in den USA ins Weiße Haus eingeladen.

    Bei großen und mächtigen Ländern wie den USA und China werde es immer Reibungspunkte geben, erklärte Rubio. Man sei es den Menschen und der Welt jedoch schuldig, weiter miteinander zu sprechen, sagte er.

    Mögliche Treffen in Manila

    Eine Gelegenheit zum Gespräch könnte sich ab Dienstag beim Asean-Treffen in der philippinischen Hauptstadt Manila ergeben. Laut Medienberichten werden dort unter anderem Chinas Chefdiplomat Wang Yi und Russlands Außenminister Sergej Lawrow erwartet. Auf Nachfrage einer Reporterin bestätigte Rubio mögliche bilaterale Treffen nicht. "Aber wir wären sicher offen, sie zu treffen", sagte er./jon/DP/zb







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