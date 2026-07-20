Nebenwerte
Energiepolitik vor Neustart: OMV, Sunda Energy, Monumental Energy und Co. investieren in Neuseeland
Neuseeland vollzieht einen deutlichen Kurswechsel in der Energiepolitik. Nach Jahren sinkender Gasproduktion hat die Regierung das Explorationsverbot aufgehoben, neue Genehmigungsverfahren geöffnet und einen Fonds zur Förderung zusätzlicher Gasprojekte aufgelegt. Parallel verfolgt sie den Aufbau des ersten LNG-Importterminals des Landes. Es soll die Versorgung absichern, wenn heimische Förderung und Strom aus Wasserkraft nicht ausreichen. Der Reformdruck wächst. Neuseeland erzeugt einen großen Teil seines Stroms aus Wasserkraft. In trockenen Jahren sinken die Pegelstände der Speicherseen und die Strompreise können innerhalb weniger Monate stark schwanken. Gleichzeitig gingen die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Erdgasreserven zum Jahresbeginn 2026 erneut deutlich zurück. Gas bleibt damit ein wichtiger Baustein für Industrie, Haushalte und eine flexible Stromversorgung.
Ausbau von Öl- und Gasreserven gewinnt an Beduetung
Das Taranaki-Becken bildet das Zentrum der neuseeländischen Öl- und Gasindustrie. Dort betreibt die OMV AG (ISIN: AT0000743059 | WKN: 874341) mit Maari, Māui und Pohokura mehrere der wichtigsten Förderanlagen des Landes. OMV hält 74 % am Pohokura-Gasfeld und verfügt damit über eine zentrale Position in der heimischen Gasversorgung.
Das Kupe-Gasfeld wird von Beach Energy (ISIN: AU000000BPT9 | WKN: 859699) gemeinsam mit Genesis Energy (ISIN: NZGNEE0001S7 | WKN: A11065) und weiteren Partnern entwickelt. Beach fördert und verarbeitet dort Erdgas für den neuseeländischen Binnenmarkt. Die Produktion deckt nach Unternehmensangaben rund sieben Prozent des jährlichen Gasbedarfs. Das Projekt umfasst eine Offshore-Plattform, drei Förderbohrungen sowie eine Verarbeitungsanlage an der Küste.
Die bestehenden Gasfelder verlieren allerdings mit zunehmender Betriebsdauer an Leistung. Der Ausbau neuer Reserven und die Verlängerung der wirtschaftlichen Laufzeit vorhandener Bohrungen gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung.
setzt auf Rückkehr internationaler Investoren
Die neue Energiepolitik zieht inzwischen frisches Kapital an. (ISIN: GB00BSHSGY88 | WKN: A41YWM) vereinbarte im Frühjahr die Übernahme produzierender Öl- und Gasfelder von Matahio Energy. Das Unternehmen will die Beteiligungen vollständig übernehmen und künftig selbst als Betreiber auftreten. Der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet. Die übernommenen Anlagen fördern derzeit zusammen rund 1.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Sunda sieht durch zusätzliche Bohrungen, Workovers und weitere Feldentwicklung die Möglichkeit, die Produktion deutlich auszubauen. Die neuseeländische Regierung wertete den Einstieg ausdrücklich als Zeichen für das zurückkehrende Vertrauen internationaler Investoren in den Energiesektor.