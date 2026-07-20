Energiepolitik vor Neustart: OMV, Sunda Energy, Monumental Energy und Co. investieren in Neuseeland

Neuseeland vollzieht einen deutlichen Kurswechsel in der Energiepolitik. Nach Jahren sinkender Gasproduktion hat die Regierung das Explorationsverbot aufgehoben, neue Genehmigungsverfahren geöffnet und einen Fonds zur Förderung zusätzlicher Gasprojekte aufgelegt. Parallel verfolgt sie den Aufbau des ersten LNG-Importterminals des Landes. Es soll die Versorgung absichern, wenn heimische Förderung und Strom aus Wasserkraft nicht ausreichen. Der Reformdruck wächst. Neuseeland erzeugt einen großen Teil seines Stroms aus Wasserkraft. In trockenen Jahren sinken die Pegelstände der Speicherseen und die Strompreise können innerhalb weniger Monate stark schwanken. Gleichzeitig gingen die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Erdgasreserven zum Jahresbeginn 2026 erneut deutlich zurück. Gas bleibt damit ein wichtiger Baustein für Industrie, Haushalte und eine flexible Stromversorgung. Ausbau von Öl- und Gasreserven gewinnt an Beduetung Das Taranaki-Becken bildet das Zentrum der neuseeländischen Öl- und Gasindustrie. Dort betreibt die OMV AG (ISIN: AT0000743059 | WKN: 874341) mit Maari, Māui und Pohokura mehrere der wichtigsten Förderanlagen des Landes. OMV hält 74 % am Pohokura-Gasfeld und verfügt damit über eine zentrale Position in der heimischen Gasversorgung.

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