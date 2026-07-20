Alibaba-Aktie schießt hoch – Kann Qwen jetzt Anthropics Claude schlagen?

Alibaba beschreibt das KI-Modell als eines der derzeit leistungsfähigsten KI-Systeme. Besonders im Markt für Programmierung und Softwareentwicklung soll Qwen 3.8 Max neue Maßstäbe setzen.

Die Aktie von Alibaba ist am Montag in Hongkong um 5,4 Prozent auf 118,40 Hongkong-Dollar gestiegen und gehörte damit zu den stärksten Werten im Hang Seng Index. Auslöser der Kursrallye war die Vorstellung einer Preview-Version des neuen KI-Flaggschiffs Qwen 3.8 Max.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Alibaba bringt ein KI-Schwergewicht mit 2,4 Billionen Parametern

Mit 2,4 Billionen Parametern, die vereinfacht gesagt die Leistungsfähigkeit und Komplexität der KI mitbestimmen, spielt Qwen 3.8 Max in einer neuen Größenordnung. Entwickler können die Preview bereits über Alibaba-Plattformen wie Qoder und QoderWork testen. Zudem plant der chinesische Technologiekonzern, das Modell künftig als Open-Weight-Version breiter verfügbar zu machen.

Chinas KI-Wettlauf spitzt sich zu

Die Veröffentlichung von Qwen 3.8 Max folgt nur wenige Tage auf den Start von Kimi K3 durch das chinesische KI-Startup Moonshot AI. Mit 2,8 Billionen Parametern übertrifft das Modell auch Qwen.

Für andere chinesische Konkurrenten sorgen die neuen Modelle jedoch für Verkaufsdruck. Die Aktie des als Zhipu bekannten Alibaba-Konkurrenten Z.AI fiel am Montag zeitweise um weitere 15 Prozent, nachdem sie bereits in der vorherigen Sitzung rund 28 Prozent eingebrochen war. Auch das von Tencent unterstützte KI-Unternehmen MiniMax verlor sechs Prozent.

Qwen fordert Anthropic im Rennen um die KI-Spitze heraus

Mit Qwen 3.8 Max positioniert Alibaba seine KI zunehmend als direkten Herausforderer führender westlicher KI-Anbieter wie Anthropic. Besonders im Markt für Coding-Modelle entscheidet sich, welche KI-Systeme künftig zum Standardwerkzeug für Softwareentwickler und Unternehmen werden.

Alibaba will hier mit hoher Modellleistung, einer breiten Entwicklerplattform und einem vergleichsweise offenen Zugang punkten. Sollte Qwen bei wichtigen Benchmarks und im praktischen Einsatz tatsächlich an die leistungsfähigsten Modelle von Anthropic heranreichen, würde das den technologischen Abstand zwischen chinesischen und US-amerikanischen KI-Anbietern weiter verkleinern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!