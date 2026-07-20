Wenn Mode auf Fußball trifft - ein Treffen auf dem grünen Rasen für den interkulturellen Dialog

BEIJING, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 18. Juli fanden im Kreis Rongjiang (Provinz Guizhou, China) im Rahmen der mit Spannung erwarteten „Guizhou Village Super League" mehrere packende Fußballspiele auf Breitensportniveau statt, begleitet von einer einzigartigen Präsentation kreativer Aspekte der Fußballkultur.

Die Präsentation unter dem Motto „Common Love" verband Elemente einer Modenschau mit lokaler Musik und Tanz und präsentierte 16 einzigartige Trikotdesigns zum Thema Fußball. Zu sehen waren unter anderem italienische Architektur-Graffiti, brasilianische Farbblöcke sowie Motive der Chinesischen Mauer, Pandas, chinesische Glückswolken und ethnische Muster. Die Outfits wurden von über 20 jungen Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen in Guizhou präsentiert, während die Entwürfe selbst von mehr als 100 jugendlichen Teilnehmern aus über 20 Ländern und Regionen im Rahmen der Kampagne zum Jugendaustausch zwischen China und Europa eingereicht wurden: Wenn Mode auf Fußball trifft.