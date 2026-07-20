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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 30 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 30 / 2026
    Foto: Caterpillar Inc

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 30 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Juli 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 30 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Caterpillar
    		+1,36 % 20.07.
    Zoetis Registered (A)
    		+1,45 % 20.07.
    Enel
    		+5,67 % 20.07.
    Colgate-Palmolive
    		+2,44 % 20.07.
    PNC Financial Services Group
    		+3,62 % 20.07.
    Pirelli & C.SPA
    		+4,12 % 20.07.
    Owens Corning
    		+2,20 % 20.07.
    Diversified Healthcare Trust Registered of Benef Interest
    		+1,43 % 20.07.
    Service Properties Trust Registered of Benef Interest
    		+1,71 % 20.07.
    Graco
    		+1,34 % 20.07.
    Healthpeak Pptys
    		+6,70 % 20.07.
    Caldwell Partners International
    		+1,32 % 20.07.
    Seven Hills Realty Trust
    		+10,47 % 20.07.
    The RMR Group (A)
    		+9,72 % 20.07.
    Industrial Logistics Properties Trust Registered of Benef Interest
    		+2,43 % 20.07.
    Caterpillar
    		+1,36 % 20.07.
    Immersion
    		+3,03 % 20.07.
    MFE-MEDIAFOREUROPE Registered (B)
    		+8,62 % 20.07.
    First United
    		+2,84 % 20.07.
    Dell Technologies Registered (C)
    		+1,49 % 21.07.
    Carrier Global Corporation
    		+1,42 % 21.07.
    Danaos
    		+3,82 % 21.07.
    Costamare
    		+3,90 % 21.07.
    Costamare 8.5 % Cum Red Perp Pfd (C)
    		+3,90 % 21.07.
    Carlyle Credit Income Fund 7.375 % Red Pfd
    		- 21.07.
    Costamare 7.625 % Cum Red Perp Pfd (B)
    		+3,90 % 21.07.
    Costamare 8.75 % Cum Red Perp Pfd (D)
    		+3,90 % 21.07.
    Pernod Ricard
    		+4,65 % 22.07.
    Levi Strauss & Registered (A)
    		+2,89 % 22.07.
    APA Corporation
    		+5,00 % 22.07.
    Poste Italiane
    		+5,90 % 22.07.
    Lowe's Companies
    		+1,82 % 22.07.
    DWS Municipal Income Trust
    		+8,14 % 22.07.
    Olympia Financial Group
    		+6,26 % 22.07.
    Telia Company
    		+5,42 % 22.07.
    Prospect Capital 5.35 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		+7,54 % 22.07.
    National Atomic Company Kazatomprom
    		+5,58 % 23.07.
    CVS Health
    		+4,16 % 23.07.
    LTC Properties
    		+6,46 % 23.07.
    QinetiQ Group
    		+1,90 % 23.07.
    Marsh & McLennan Cos
    		+1,58 % 23.07.
    SSE
    		+2,64 % 23.07.
    Argan
    		+1,37 % 23.07.
    Supermarket Income REIT
    		+8,32 % 23.07.
    Pennon Group
    		+6,30 % 23.07.
    Retail Estates
    		+5,53 % 23.07.
    Foresight Solar Fund
    		+10,27 % 23.07.
    Naturhouse Health
    		+18,22 % 23.07.
    MFS Intermediat/Sh USD
    		+8,81 % 23.07.
    BlackRock Income and Growth Investment Trust
    		+3,67 % 23.07.
    Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited Ptg.Shs
    		+8,57 % 23.07.
    ABRN ASIA/NPV VTG FPD
    		+8,02 % 23.07.
    Castings
    		+7,05 % 23.07.
    CITN INV/PAR VTG FPD 0.25
    		+3,57 % 23.07.
    International Biotechnology Trust PLC Ordinary Share
    		+4,66 % 23.07.
    M Winkworth
    		+8,15 % 23.07.
    MFS Multimarket/Sh USD
    		+8,60 % 23.07.
    JPMN CLAV/PAR VTG FPD 0.25
    		+4,62 % 23.07.
    The Bankers Investment Trust
    		- 23.07.
    MFS Mun Income/Sh USD
    		+5,16 % 23.07.
    Bloomsbury Publishing
    		+2,13 % 23.07.
    Richelieu Hardware
    		+1,67 % 23.07.
    Telia Company
    		+5,06 % 23.07.
    Artemis UK Future Leaders
    		+5,10 % 23.07.
    Pfizer
    		+6,95 % 24.07.
    GE Healthcare Technologies
    		+0,19 % 24.07.
    Costco Wholesale
    		+0,51 % 24.07.
    nVent Electric
    		+1,02 % 24.07.
    Coca-Cola Consolidated
    		+0,79 % 24.07.
    Pentair
    		+1,02 % 24.07.
    Unum Group
    		+2,26 % 24.07.
    Concentrix Corporation
    		+2,58 % 24.07.
    NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund of Beneficial Interest
    		+11,27 % 24.07.
    Signet Jewelers
    		+1,43 % 24.07.
    Cibus Nordic Real Estate
    		+7,23 % 24.07.
    FS Credit Opportunities
    		+11,51 % 24.07.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    		+13,60 % 24.07.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    		+12,31 % 24.07.
    PUTNAM MANAGED/SH
    		+5,12 % 24.07.
    Putnam Master I/Sh USD
    		+8,57 % 24.07.
    SRH TOTAL RETUR/COM
    		+3,95 % 24.07.
    Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc
    		+5,17 % 24.07.
    Putnam Mun Oppt/Sh USD
    		+3,72 % 24.07.
    Putnam Prem Inc/Sh USD
    		+6,49 % 24.07.
    Goldman Sachs Group Depositary Shs (A)
    		- 24.07.
    Goldman Sachs Group Depositary Shs (C)
    		- 24.07.

    Die Dividendenrenditen in der KW 30 / 2026 reichen von +0,19 % bei GE Healthcare Technologies bis +18,22 % bei der Naturhouse Health Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 30 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 30 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Juli 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Juli, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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