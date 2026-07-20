Dax trotzt Kriegssorgen in Nahost

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Verlustwochen in Folge zeichnet sich für den Dax am Montag ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.866 Punkte und damit 0,1 Prozent über seinem Freitagsschluss. In den vergangenen beiden Wochen hatten dem Dax eine teils scharfe Korrektur bei heiß gelaufenen KI-Aktien sowie die Eskalation des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugesetzt. Gleichwohl sah es an anderen Finanzmärkten, die in den vorangegangenen Monaten stärker am KI-Boom hingen, wie etwa die südkoreanische Aktienbörse, teils deutlich schlimmer aus. Und so bleibt das Rekordhoch des Dax von rund 25.900 Punkten von Anfang Juli zumindest in Sichtweite.

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