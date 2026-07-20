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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Stabiliserungsversuch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabilisiert sich nach zwei Verlustwochen
    • Eskalation zwischen USA und Iran schürt Kriegsangst
    • US-Aktien im Minus wegen Irankrieg und KI-Sorgen
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Stabiliserungsversuch
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Nach zwei Verlustwochen in Folge zeichnet sich für den Dax am Montag ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.866 Punkte und damit 0,1 Prozent über seinem Freitagsschluss. In den vergangenen beiden Wochen hatten dem Dax eine teils scharfe Korrektur bei heiß gelaufenen KI-Aktien sowie die Eskalation des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugesetzt. Gleichwohl sah es an anderen Finanzmärkten, die in den vorangegangenen Monaten stärker am KI-Boom hingen, wie etwa die südkoreanische Aktienbörse, teils deutlich schlimmer aus. Und so bleibt das Rekordhoch des Dax von rund 25.900 Punkten von Anfang Juli zumindest in Sichtweite. Im Fokus bleibt zu Wochenbeginn der Iran-Krieg. Während sich die Streitkräfte beider Staaten in einer weiteren Nacht gegenseitig attackierten, wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion.

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    USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenschluss mit deutlichen Verlusten geschlossen. Neben dem Iran-Krieg belasteten KI-Sorgen die Stimmung an den Börsen. Der Dow Jones Industrial ging 0,77 Prozent niedriger bei 52.146,42 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex verzeichnete damit einen Wochenrückgang von 0,93 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,01 Prozent auf 7.457,69 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,49 Prozent auf 28.592,66 Punkte. Auf Wochensicht gab der Index damit um 4,13 Prozent nach.

    ASIEN: - CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS; KOSPI IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart unterschiedlich entwickelt. Während es in China und Hongkong nach oben ging, verlor der südkoreanische Leitindex Kospi kräftig. In Südkorea war am Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. Am Montag findet in Japan wegen eines Feiertags kein Aktienhandel statt.

    ^
    DAX 24830,98 -0,34%
    XDAX 24815,44 -0,32%
    EuroSTOXX 50 6230,87 -0,84%
    Stoxx50 5385,08 -0,42%

    DJIA 52146,42 -0,77%
    S&P 500 7457,69 -1,01%
    NASDAQ 100 28592,66 -1,49%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 124,69 -0,10%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1443 0,04%
    USD/Yen 162,35 -0,04%
    Euro/Yen 185,77 0,00%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 64.276 -0,63%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 90,22 +2,12 USD WTI 84,20 +1,71 USD °

    /zb





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