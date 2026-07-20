Öl wieder über 90 US-Dollar – Adidas und Telekom mit starken WM-News

Zuletzt hatten vor allem die kräftige Korrektur bei hoch bewerteten KI-Aktien und die Eskalation des Kriegs zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran belastet. Andere stark vom KI-Boom geprägte Märkte traf der Ausverkauf allerdings noch härter. Besonders deutlich geriet die südkoreanische Börse unter Druck.

Nach zwei schwachen Wochen zeichnet sich für den DAX am Montag eine leichte Erholung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 24.866 Punkte. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das DAX-Rekordhoch von rund 25.900 Punkten aus dem frühen Juli bleibt trotz der jüngsten Verluste in Reichweite. Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick jedoch weiter auf den Iran-Krieg.

Die Streitkräfte beider Länder griffen sich in der Nacht erneut gegenseitig an. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer weiteren Ausweitung des Konflikts. Nach Berichten von US-Medien verlegt Washington zusätzliche Kampf- und Tankflugzeuge in die Region.

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Iran-Krieg und KI-Sorgen drücken die Wall Street tief ins Minus

Die US-Börsen haben die Handelswoche mit kräftigen Verlusten beendet. Neben der Eskalation im Iran-Krieg belasteten neue Zweifel am KI-Boom die Stimmung der Investoren.

Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,77 Prozent und schloss bei 52.146,42 Punkten. Auf Wochensicht summierte sich das Minus auf 0,93 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gab um 1,01 Prozent auf 7.457,69 Punkte nach.

Besonders stark traf der Ausverkauf die Technologiewerte. Der Nasdaq 100 fiel um 1,49 Prozent auf 28.592,66 Zähler. Im Wochenvergleich büßte der Index damit 4,13 Prozent ein.

Staatliche Hilfe gibt China-Aktien Rückenwind

Die chinesischen Aktienmärkte haben sich am Montag von den deutlichen Verlusten der Vorwoche erholt. Hinweise auf mögliche staatliche Unterstützung stärkten vor allem klassische Branchen. Hoch bewertete Technologiewerte blieben dagegen unter Druck.

Der CSI-300-Index legte bis zur Mittagspause um 1,6 Prozent zu. Der Shanghai Composite gewann 1,2 Prozent. In Hongkong stieg der Hang Seng sogar um zwei Prozent.

In der vergangenen Woche hatten der CSI 300 und der Shanghai Composite jeweils mehr als fünf Prozent verloren. Belastet hatten ein weltweiter Ausverkauf bei Chip-Aktien und die erneute Eskalation im Nahen Osten.

Für bessere Stimmung sorgte die Aussicht auf Gespräche zwischen der chinesischen Börsenaufsicht und wichtigen Marktteilnehmern. Bei dem Treffen soll es um die Stabilisierung der Finanzmärkte gehen.

KI-Korrektur trifft Südkorea hart – KOSPI rutscht in den Bärenmarkt

Die Aktienmärkte der asiatischen Schwellenländer haben sich am Montag uneinheitlich entwickelt. Besonders stark geriet Südkorea unter Druck. Dort verstärkte ein massiver Kursrutsch die Sorgen über eine größere Korrektur bei KI-Aktien. Gleichzeitig trieb der eskalierende Krieg am Golf die Ölpreise nach oben und schürte neue Inflationsängste.

Nach dem Börsenfeiertag am Freitag brachen die Aktien in Seoul zeitweise um 5,1 Prozent ein. Der Leitindex KOSPI hat im laufenden Monat inzwischen mehr als 22 Prozent verloren. Damit befindet sich der südkoreanische Aktienmarkt offiziell in einem Bärenmarkt.

In Taiwan zeigte sich zunächst ein anderes Bild. Der stark von Technologiewerten geprägte Leitindex legte zeitweise um bis zu ein Prozent zu, gab einen Teil der Gewinne später jedoch wieder ab. Der MSCI-Index für asiatische Schwellenländeraktien verlor insgesamt 0,5 Prozent.

Südkorea und Taiwan besitzen zusammen ein Gewicht von rund 60 Prozent im entsprechenden MSCI-Index. Die Entwicklung beider Märkte hat deshalb großen Einfluss auf die gesamte Region.

Kelvin Lam, Chefökonom für China bei Pantheon Macroeconomics, sieht eine Neubewertung der langfristigen KI-Nachfrage. Besonders Südkorea reagiere empfindlich, weil dort wichtige Speicherchips für Rechenzentren produziert werden. Das Technologie-Ökosystem in Taiwan sei dagegen breiter aufgestellt und daher bislang weniger stark betroffen.

Adidas profitiert kräftig von der Fußball-Weltmeisterschaft

Die laufende Fußball-Weltmeisterschaft sorgt bei Adidas für deutlich höhere Verkäufe. Der Sportartikelkonzern aus Herzogenaurach setzte nach eigenen Angaben bislang rund viermal so viele Trikots ab wie beim vorherigen Turnier. Auch die Nachfrage nach Fußbällen entwickelte sich stark und verdoppelte sich.

Für das gesamte Geschäft rund um die Weltmeisterschaft rechnet Adidas inzwischen mit einem Umsatz von etwa 1,5 Milliarden Euro. Damit erreicht der Konzern das obere Ende seiner bisherigen Prognose. Neben Trikots und Bällen fließen auch Erlöse aus Freizeitbekleidung mit Bezug zum Turnier in die Berechnung ein.

Adidas-Chef Björn Gulden bestätigte die aktualisierte Erwartung laut einer Mitteilung des Unternehmens. Zuvor hatte der Konzern die Verkaufszahlen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg genannt.

Telekom sichert sich alle 104 Spiele der WM 2030

Die Deutsche Telekom erzielt den nächsten Erfolg im Geschäft mit Sportrechten. Der Konzern hat das Bieterverfahren für ein umfangreiches Übertragungspaket zur Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gewonnen.

MagentaTV wird sämtliche 104 Begegnungen des Turniers zeigen. Fußballfans können alle Spiele in Deutschland damit nur über das kostenpflichtige Angebot der Telekom verfolgen. Die Weltmeisterschaft wird in sechs Ländern auf drei Kontinenten ausgetragen.

Bereits bei der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko überträgt MagentaTV jede Partie. Mit den Rechten für 2030 bindet die Telekom ein weiteres Großereignis langfristig an ihre Plattform.

Rohstoffe (Öl & Gold)

Gold hält die 4.000-Dollar-Marke – doch der Ölpreisschock bremst

Der Goldpreis hat sich am Montag kaum bewegt. Investoren wägen weiterhin die Folgen des eskalierenden Kriegs im Nahen Osten ab. Gleichzeitig schüren deutlich höhere Ölpreise neue Inflationssorgen. Auch aus der US-Notenbank kamen Signale, dass weitere Zinserhöhungen notwendig werden könnten.

Der Goldpreis am Kassamarkt lag gegen 04.55 Uhr Greenwich Mean Time bei 4.018,90 US-Dollar je Feinunze. Die US-Terminkontrakte für August verteuerten sich leicht um 0,1 Prozent auf 4.023,10 US-Dollar.

Die Ölpreise sprangen unterdessen um mehr als drei Prozent nach oben. Zuvor hatten die Streitkräfte der Vereinigten Staaten den neunten Tag in Folge Ziele im Iran angegriffen. Zudem stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer unter US-Soldaten auf drei. Wachsende Sorgen um die Schifffahrt durch die Straße von Hormus trieben die Energiepreise zusätzlich an.

Brian Lan, Geschäftsführer von GoldSilver Central, verwies auf den zunehmenden Inflationsdruck durch den Ölpreisanstieg. Dieser belaste Gold, weil Anleger mit länger hohen Zinsen rechnen müssten. Die Marke von 4.000 US-Dollar bleibe jedoch eine wichtige Unterstützung. Kursrückgänge unter dieses Niveau hätten bislang neue Käufer angelockt.

Gold gilt zwar als Schutz gegen Inflation. Steigende Zinsen erhöhen jedoch die Kosten dafür, das unverzinste Edelmetall im Portfolio zu halten.

US-Dollar wieder stärker

Am Devisenmarkt profitiert der US-Dollar von seiner Rolle als sicherer Hafen. Die Eskalation des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sowie der Anstieg des Ölpreises auf mehr als 90 US-Dollar treiben Anleger in die amerikanische Währung. Der Dollarindex steigt leicht auf 100,84 Punkte.

Der Euro gibt im Gegenzug etwas nach und notiert bei rund 1,143 US-Dollar. Neben der Dollar-Stärke belasten die steigenden Energiepreise die Gemeinschaftswährung. Sie könnten die Konjunktur im Euroraum schwächen und gleichzeitig den Inflationsdruck erhöhen. Im Fokus steht nun die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Marktteilnehmer rechnen zunächst mit unveränderten Zinsen.

Besonders schwach bleibt der japanische Yen. Ein US-Dollar kostet inzwischen rund 162,5 Yen. Damit bewegt sich die japanische Währung erneut in der Nähe ihrer tiefsten Stände seit rund 40 Jahren. Die große Zinsdifferenz zwischen den Vereinigten Staaten und Japan setzt den Yen weiter unter Druck. Gleichzeitig wächst die Gefahr, dass die japanischen Behörden mit einer Intervention am Devisenmarkt gegen die Abwertung vorgehen.

Kryptomarkt

Am Kryptomarkt bleibt die Stimmung verhalten. Bitcoin notiert am Montagmorgen bei rund 64.100 US-Dollar und damit leicht im Minus. Die größte Kryptowährung bewegt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne. Belastend wirken die wachsenden geopolitischen Risiken sowie die Aussicht auf länger hohe Zinsen in den Vereinigten Staaten. Steigende Anleiherenditen machen zinslose und risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen weniger attraktiv.

Ethereum zeigt sich etwas stabiler und kostet aktuell rund 1.625 US-Dollar. Ether kann sich damit jedoch ebenfalls nicht entscheidend aus seiner jüngsten Schwächephase lösen. Zuletzt hatten rückläufige Zuflüsse in börsengehandelte Krypto-Produkte und die allgemein geringere Risikobereitschaft der Investoren den Kurs belastet. Bitcoin und Ether legten im frühen Handel jeweils nur rund 0,2 Prozent zu. Neue Impulse könnten vor allem von der US-Geldpolitik und möglichen Fortschritten bei der Regulierung des Kryptomarktes kommen.







TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair Q1-Zahlen

12:05 USA: Domino's Pizza, Q2-Zahlen

DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day tk accelis (Material Services)

USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 5/26

09:30 POL: Industrieproduktion 6/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 6/26

11:00 EUR: Bauproduktion 5/26

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 7/26

16:00 USA: Frühindikator 6/26

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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