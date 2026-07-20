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    Argentiniens Bergbau boomt

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    Rohstoffexplorer drücken unter Milei aufs Tempo

    Argentiniens Bergbau boomt:  Rohstoffexplorer drücken unter Milei aufs Tempo

     

    Gold, Silber, Kupfer, Molybdän, Lithium: Bergbauunternehmen in Argentinien meldeten in den vergangenen Monaten große Fortschritte bei ihren Projekten. Die lähmende Ära des Peronismus scheint unter Präsident Milei zumindest im Bergbau ihr vorläufiges Ende gefunden zu haben. 

     

    Der Metallexplorer Argentina Metals (ISIN: CA04022C1095, WKN: A42CJA) macht Nägel mit Köpfen. Im Juni wurden nacheinander die Listings an der kanadischen TSX-Venture und der Frankfurter Wertpapierbörse vollzogen. Mit Enrique Reichhard wurde der ehemalige Codelco Do Brasil Mineração-Direktor als Vizepräsident Exploration ins Boot geholt. Zwei Wochen später folgten der Hercules Metals CEO Chris Paul und der Argenta Silver CEO Joaquin Marias als technische Berater.

     

    Zwischen Börsennotierungen und Personalien konnte ein weiterer Meilenstein vermeldet werden. Das Bergbauministerium von Mendoza genehmigte den Kauf der knapp 10.000 Hektar großen Liegenschaften El Salado und La Quimera durch eine Tochtergesellschaft von Argentina Metals. Die Liegenschaften erweitern die Landposition des Unternehmens in Mendoza erheblich und stärken seine Präsenz in einer der wichtigsten aufstrebenden Kupferregionen Argentiniens.

     

    Argentiniens Bergbau-Aufschwung ist real

     

    Unter der Regierung Milei erlebt der argentinische Rohstoffsektor einen Aufschwung. Nicht zuletzt die RIGI-Gesetzgebung zieht große Investoren an – ein erklärtes Ziel des Präsidenten, der marode Staatsfinanzen, Hyperinflation und eine schwache Währung geerbt hat. Die Auslandsinvestitionen sollen bei zentralen Zielen – Inflationsbekämpfung, Normalisierung der Währung und Rückkehr an den Bondmarkt – unterstützen.

     

    Ein Blick auf Berichte von Bergbau- und Explorationsunternehmen zu ihren argentinischen Projekten aus den vergangenen Monaten belegt: Der Aufschwung ist real. Zahlreiche Akteure meldeten signifikante Fortschritte in Form von Bohrerfolgen, Studien und Genehmigungen. Die Ergebnisse zeigen: An hochgradigen Lagerstätten mangelt es dem Land nicht.

     

    Unico Silver legte Anfang Juli Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm beim Silberprojekt Joaquin in der Provinz Santa Cruz vor. Die Bohrungen liefern weiterhin vielversprechende Gold-Silber-Abschnitte in den Prospektionsgebieten La Morocha SE, Breccia Puntudo und La Negra SE, wodurch sich die Mineralisierung über die im März 2026 ermittelte Mineralressource hinaus erstreckt. Unter den Highlights: 52,3 Meter mit 378 Gramm Silberäquivalent pro Tonne.

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