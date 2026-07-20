Chance auf Erholung steigt

Damit sich dieses positive Szenario bestätigt, müsste die Aixtron-Aktie jedoch zeitnah über 42,35 Euro steigen. Dann könnte sich die Erholung zunächst bis an den 50-Tage-Durchschnitt bei 48,49 Euro fortsetzen und anschließend sogar die Marke von 50,00 Euro erreichen. In diesem Fall würde sich das Chartbild aus technischer Sicht wieder aufhellen.

Technologieaktien standen zuletzt insgesamt unter Druck. Auch die Aixtron-Aktie geriet ins Minus und fiel am Freitag nahezu bis an den 200-Tage-Durchschnitt bei 35,68 Euro. Direkt darunter verläuft mit 34,08 Euro eine markante Unterstützungszone aus Anfang 2024, die dem Kurs zusätzliche Stabilität verleihen könnte. Für etwas Hoffnung sorgt zudem das Kursmuster vom Freitag: Die Tageskerze bildete einen sogenannten Hammer. Ein solches Signal tritt häufig am Ende einer Abwärtsbewegung auf und kann auf eine bevorstehende Erholung hindeuten.

Fällt die Aktie dagegen unter 31,37 Euro, würde sich das Risiko weiterer Kursverluste deutlich erhöhen. Dann könnte der Kurs bis auf 21,53 Euro zurückfallen.

Ein wichtiger Faktor für den gesamten Technologiesektor bleiben außerdem die nächsten Zinsentscheidungen gegen Ende des Monats. Sollten die Zinsen weiter steigen, würden sich die Finanzierungskosten erhöhen und Investitionen der großen Technologiekonzerne verteuern. Das könnte die Stimmung im Technologiesektor zusätzlich belasten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 42,35 Euro

Kursziele : 48,49 und 50,00 Euro

Renditechance via DU870U : 110 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU870U Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,84 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30,9564 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 30,9564 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,46 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 50,00 Euro Hebel: 4,52 Kurschance: + 110 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3PKA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,87 - 0,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 48,3592 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 48,3592 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,46 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,41 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.