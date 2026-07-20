Voll auf die Bremse getreten

Kurzfristig rücken damit zunächst die Junitiefs bei 28.196 Punkten in den Fokus. Sollte der Verkaufsdruck anhalten, wären anschließend auch Rückgänge in den Bereich von 27.300 und schließlich 26.182 Punkten denkbar. Eine erste technische Stabilisierung könnte sich am 200-Tage-Durchschnitt zeigen, der aktuell bei 26.533 Punkten verläuft.

In den vergangenen Wochen floss verstärkt Kapital aus Technologie- und KI-Aktien ab. Das setzte auch den NASDAQ 100 unter Druck. Nachdem der Index Anfang Juni noch ein Rekordhoch bei 30.762 Punkten erreicht hatte, fiel er inzwischen unter die Marke von 29.000 Punkten. Dadurch wurde aus charttechnischer Sicht ein seltenes Trendwendemuster in Form eines sogenannten Diamanten aktiviert, das auf eine mögliche Fortsetzung der jüngsten Abwärtsbewegung hindeutet.

Aus charttechnischer Sicht eröffnet dieses Szenario kurzfristig die Möglichkeit, auf weiter fallende Kurse zu setzen. Damit sich das Bild wieder deutlich aufhellt, müsste der NASDAQ 100 dagegen nachhaltig über die Marke von 30.000 Punkten steigen. In diesem Fall könnte sich die Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate in Richtung 32.100 Punkte fortsetzen.

Nach der aktuellen charttechnischen Ausgangslage lassen sich derzeit jedoch keine belastbaren Signale für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ableiten.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Market-Sell-Order : 28.592 Punkte

Kursziele : 28.196, 27.300 und 26.182 Punkte

Renditechance via DN3M5P : 195 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NASDAQ 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN00VY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,07 - 1,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.353,225 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 27.353,225 Punkte akt. Kurs Basiswert: 28.592,65 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 23,14 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3M5P Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,06 - 1,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29.781,647 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 29.781,647 Punkte akt. Kurs Basiswert: 28.592,65 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.182 Punkte Hebel: 23,57 Kurschance: + 195 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.