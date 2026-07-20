Weitere Rückfallrisiken

Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, könnte das auch den Handel an der Frankfurter Börse belasten. In diesem Fall wäre beim DAX ein Rückgang bis auf 24.480 Punkte möglich. Darunter rückt der Bereich der unteren Keilbegrenzung sowie der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 24.246 Punkten in den Fokus.

Irans Oberster Führer Chamenei richtete am Wochenende eine deutliche Warnung an die USA und drohte mit einer „Phase der totalen Zerstörung“. Gleichzeitig meldete das US-Militär weitere Angriffe auf Ziele im Iran. Derzeit gibt es keine Anzeichen für ein baldiges Ende der Kämpfe.

Ein solches Szenario könnte kurzfristig Chancen für den Aufbau von Verkaufspositionen bieten. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Schwankungen im Tagesverlauf voraussichtlich überdurchschnittlich hoch ausfallen und dadurch vermehrt Fehlsignale entstehen können.

Für Long-Positionen liefert das Chartbild derzeit dagegen kaum verlässliche Signale. Nachdem der DAX wieder in den Keil zurückgekehrt und unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) gefallen ist, würde sich die Lage erst bei einem Anstieg über 25.204 Punkte aufhellen. Dann könnte auch die Anfang Juli entstandene Kurslücke zwischen 25.280 und 25.465 Punkten geschlossen werden. Voraussetzung dafür wäre allerdings ein nachhaltiger Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran sowie die Aufnahme anschließender Verhandlungen. Dafür gibt es derzeit jedoch keine konkreten Anzeichen.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.830 Punkten

VDAX signalisiert erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 37 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 46 - Neutral MACD: 36 - Buy Insgesamt: Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.101 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.786 / 24.480 / 24.203 und 23.968 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX in Keil-Formation zurück - neutral! - Inverse SKS-Formation stark auf der Kippe! - USA-Iran-Konflikt wieder aufgeflammt! Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech nun Belastungsfaktor! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (17. Juli 2026): Bei 17,88% (steigend) (Vortag: 18,04%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 24.670 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.935 Punkten. Kursziel bei 24.246 Punkten - NEU Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1NX0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,07 - 8,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.053,85 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.053,85 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.830,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 30,77 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3E71 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,45 - 9,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.754,78 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.754,78 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.830,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.246 Punkte Hebel: 26,17 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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