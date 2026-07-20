Gold tritt auf der Stelle – 4.008,82 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.972,18USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.008,82USD ein Wert von 2.032,69USD geworden – ein Gewinn von +103,27 %.

Gold tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 4.008,82

Im wallstreetonline-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Kurzfrist könnte der Kurs an der roten Widerstandslinie nach oben drehen; eine Korrektur/Seitwärtsbewegung bis ca. 3600 USD wird diskutiert. Vom ATH droht ca. 8% Rückschlag, mit Erholung erst im Herbst. Langfristig wird ein Umkehrziel um 3400 USD bis Juni nächsten Jahres genannt. Einige empfehlen Aktien oder physisches Gold.

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Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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