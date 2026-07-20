Silber mit Rally: +1,43 % in 24h auf 56,60 USD

+1,43 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,53 % 1 Monat -15,42 % 3 Monate -30,94 % 1 Jahr +46,08 %

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 56,60zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,56597USD. Heute notiert Silber bei 56,60USD. Ihr Einsatz wäre nun 22.138,0USD wert – ein Zuwachs von +121,38 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.