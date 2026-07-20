Silberpreis
Silber mit Rally: +1,43 % in 24h auf 56,60 USD
Silber im Höhenflug: +1,43 % plus, aktuell 56,60 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,53 %
|1 Monat
|-15,42 %
|3 Monate
|-30,94 %
|1 Jahr
|+46,08 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,56597USD. Heute notiert Silber bei 56,60USD. Ihr Einsatz wäre nun 22.138,0USD wert – ein Zuwachs von +121,38 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
wallstreetONLINE-Forum liefert gemischte Signale zu Silber. Fundamentale Treiber: Angebotsdefizit, industrielle Nachfrage (Solar, Elektronik, KI), COMEX/ETF-Flows, USD/Realzinsen. Kurzfristig vorsichtig; 30 USD-Szenarien möglich, 50–70 USD als Unterstützung diskutiert. Nano-Silber-Futures verändern Marktmechanik. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|319,60EUR
|-0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|112,89EUR
|-0,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|225,24EUR
|-0,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|289,76EUR
|+0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|81,52EUR
|-0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|461,66EUR
|+0,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|335,40EUR
|-0,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,00EUR
|+0,01 %
|Long
|1
|0,00
|113,30EUR
|+0,45 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,033EUR
|-0,03 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.