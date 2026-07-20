CTS Eventim und TAG Immobilien im Blick - Bernstein: Top Picks

Die Papiere von CTS Eventim haben im laufenden Jahr sogar mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Dabei hatte das Unternehmen die Anleger Ende März mit einer verhaltenen Jahresprognose vergrätzt; Ende Mai überzeugten dann aber die Zahlen des ersten Quartals. Trotz des laufenden Bodenbildungsversuches steckt der Kurs allerdings seit Ende März zwischen rund 50 und etwa 60 Euro fest./mis/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 57,05 auf Tradegate (20. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +1,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,70 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,51 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +53,31 %/+74,22 % bedeutet.