🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    VORSTELLUNG DER BREMONT SUPERNOVA HAWKING LIMITED EDITION

    HENLEY-ON-THAMES, England, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Bremont ist stolz darauf, die Markteinführung der Supernova Hawking bekannt zu geben – die zweite Zusammenarbeit von Bremont zu Ehren des Lebens und Werks von Professor Stephen Hawking und das erste Wayfinder-Hawking-Modell innerhalb der zeitgenössischen, vom Weltraum inspirierten Supernova-Kollektion der Marke.

    The Bremont Supernova Hawking Chronograph

    Die erste Stephen-Hawking-Sonderedition von Bremont, die ursprünglich im Jahr 2020 auf den Markt gebracht wurde, entwickelte sich zu einer der ikonischsten und renommiertesten historischen Kollektionen limitierter Modelle der Marke – eine bleibende Hommage an einen der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Da Bremont mit der Einführung der Supernova-Kollektion ein mutiges neues Kapitel aufschlägt, erschien es sowohl naheliegend als auch zeitgemäß, die Partnerschaft mit der Familie Hawking wieder aufzugreifen, deren Vermächtnis weiterhin Neugier, Entdeckungslust und ein tieferes Verständnis des Universums weckt.

    Tim Hawking, der Sohn von Professor Hawking, sagte: „Dieser prächtige Zeitmesser ist eine würdige Hommage an meinen Vater und sein Werk. Er widmete einen großen Teil seiner wissenschaftlichen und literarischen Laufbahn der Erforschung der Geheimnisse schwarzer Löcher und deren Rolle bei der Prägung unseres Verständnisses des Universums. Seine Faszination für Entdeckungen und Erforschung veranlasste ihn, sich mit einigen der größten Fragen der Wissenschaft auseinanderzusetzen und dabei seit langem geltende Annahmen über Raum, Zeit und die Natur der Schwarzen Löcher selbst in Frage zu stellen. Seine bahnbrechenden Ideen eröffneten völlig neue Denkansätze in Bezug auf den Kosmos und inspirieren auch heute noch Wissenschaftler und Forscher auf der ganzen Welt."

    Der Weltraum war schon immer der Inbegriff menschlichen Ehrgeizes – dort, wo Wissen an der Grenze zum Unbekannten auf die Probe gestellt wird. Über Jahrzehnte hinweg erweiterte Professor Stephen Hawking diese Grenzen, definierte unser Verständnis von Schwarzen Löchern neu und zeigte, dass selbst die dunkelsten Phänomene im Universum nicht stumm sind, sondern voller Energie und Komplexität.

    Seine bahnbrechende Arbeit – die sich über Kosmologie, Raum und Zeit erstreckt – wird vor allem mit seiner wegweisenden Forschung zu Schwarzen Löchern in Verbindung gebracht. Mit seiner Theorie der „Hawking-Strahlung" wies er nach, dass Schwarze Löcher dynamische Systeme sind, die Energie abgeben, eine Temperatur besitzen und sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Diese tiefgreifende Erkenntnis hat die moderne Physik, wie wir sie heute kennen, grundlegend verändert.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    VORSTELLUNG DER BREMONT SUPERNOVA HAWKING LIMITED EDITION HENLEY-ON-THAMES, England, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ - Bremont ist stolz darauf, die Markteinführung der Supernova Hawking bekannt zu geben – die zweite Zusammenarbeit von Bremont zu Ehren des Lebens und Werks von Professor Stephen Hawking und das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     