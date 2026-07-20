VORSTELLUNG DER BREMONT SUPERNOVA HAWKING LIMITED EDITION

HENLEY-ON-THAMES, England, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Bremont ist stolz darauf, die Markteinführung der Supernova Hawking bekannt zu geben – die zweite Zusammenarbeit von Bremont zu Ehren des Lebens und Werks von Professor Stephen Hawking und das erste Wayfinder-Hawking-Modell innerhalb der zeitgenössischen, vom Weltraum inspirierten Supernova-Kollektion der Marke.

Die erste Stephen-Hawking-Sonderedition von Bremont, die ursprünglich im Jahr 2020 auf den Markt gebracht wurde, entwickelte sich zu einer der ikonischsten und renommiertesten historischen Kollektionen limitierter Modelle der Marke – eine bleibende Hommage an einen der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Da Bremont mit der Einführung der Supernova-Kollektion ein mutiges neues Kapitel aufschlägt, erschien es sowohl naheliegend als auch zeitgemäß, die Partnerschaft mit der Familie Hawking wieder aufzugreifen, deren Vermächtnis weiterhin Neugier, Entdeckungslust und ein tieferes Verständnis des Universums weckt.

Tim Hawking, der Sohn von Professor Hawking, sagte: „Dieser prächtige Zeitmesser ist eine würdige Hommage an meinen Vater und sein Werk. Er widmete einen großen Teil seiner wissenschaftlichen und literarischen Laufbahn der Erforschung der Geheimnisse schwarzer Löcher und deren Rolle bei der Prägung unseres Verständnisses des Universums. Seine Faszination für Entdeckungen und Erforschung veranlasste ihn, sich mit einigen der größten Fragen der Wissenschaft auseinanderzusetzen und dabei seit langem geltende Annahmen über Raum, Zeit und die Natur der Schwarzen Löcher selbst in Frage zu stellen. Seine bahnbrechenden Ideen eröffneten völlig neue Denkansätze in Bezug auf den Kosmos und inspirieren auch heute noch Wissenschaftler und Forscher auf der ganzen Welt."

Der Weltraum war schon immer der Inbegriff menschlichen Ehrgeizes – dort, wo Wissen an der Grenze zum Unbekannten auf die Probe gestellt wird. Über Jahrzehnte hinweg erweiterte Professor Stephen Hawking diese Grenzen, definierte unser Verständnis von Schwarzen Löchern neu und zeigte, dass selbst die dunkelsten Phänomene im Universum nicht stumm sind, sondern voller Energie und Komplexität.

Seine bahnbrechende Arbeit – die sich über Kosmologie, Raum und Zeit erstreckt – wird vor allem mit seiner wegweisenden Forschung zu Schwarzen Löchern in Verbindung gebracht. Mit seiner Theorie der „Hawking-Strahlung" wies er nach, dass Schwarze Löcher dynamische Systeme sind, die Energie abgeben, eine Temperatur besitzen und sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Diese tiefgreifende Erkenntnis hat die moderne Physik, wie wir sie heute kennen, grundlegend verändert.