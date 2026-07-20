JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Wilson reduzierte vor den Zahlen für das zweite Quartal seine Schätzungen und liegt damit nun unter den Konsenserwartungen. Er verwies auf die Herausforderungen für das Gashandelsgeschäft der Franzosen, wie er in einer Analye vom Freitag betonte./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 71,64EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
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Währung: EUR
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