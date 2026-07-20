JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 127 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal könne das französische Kredithaus beweisen, dass die Kapitalmarktstory intakt sei, schrieb Joseph Dickerson in seinem Ausblick vom Freitag. Er geht davon aus, dass die BNP das Ziel einer Kernkapitalquote von 13 Prozent erreicht./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 101,8EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 127

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00 € , was eine Steigerung von +32,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer