JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 127 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal könne das französische Kredithaus beweisen, dass die Kapitalmarktstory intakt sei, schrieb Joseph Dickerson in seinem Ausblick vom Freitag. Er geht davon aus, dass die BNP das Ziel einer Kernkapitalquote von 13 Prozent erreicht./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 101,8EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 127
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
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