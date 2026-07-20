Erzeugerpreise steigen schwächer dank fallender Ölpreise

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Juni dank eines Rückgangs der Ölpreise abgeschwächt. Die Erzeugerpreise legten im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten dies im Schnitt erwartet.

Im Mai waren die Erzeugerpreise im Jahresvergleich noch um 2,2 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit Mai 2023 nicht mehr, nachdem der Krieg zwischen den USA und China und eine Blockade von Öltransporten durch Straße von Hormus den Rohstoff verteuert hatte. Nach einem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran waren die Ölreise im Juni hingegen deutlich gefallen.