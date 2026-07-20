Salzgitter profitiert vorbörslich weiter von Prognoseerhöhung

Am Montag nun zeichneten sich auf der Handelsplattform Tradegate Anschlussgewinne von 1,3 Prozent auf 56,05 Euro ab, während der Gesamtmarkt leicht nachgab.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter dürften ihre Freitagserholung am Montag fortsetzen. Zum Wochenschluss hatte ein kurz vor Handelsschluss veröffentlichter, optimistischerer Geschäftsausblick den Aktien kräftigen Rückenwind verliehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Stahlkocher hob nach dem ersten Halbjahr und der Komplettübernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) seine Jahresprognosen an. So liegt die neue Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahr 2026 über der bisherigen, durchschnittlichen Analystenschätzung.

Branchenexperte Cole Hathorn vom Investmenthaus Jefferies geht davon aus, dass die Hälfte der Prognoseerhöhung auf die tatsächliche Geschäftsentwicklung zurückgeht und die andere Hälfte auf die HKM-Übernahme./mis/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 56,05 auf Tradegate (20. Juli 2026, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +12,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,76 %. Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 66,00Euro was eine Bandbreite von -1,96 %/+17,65 % bedeutet.



