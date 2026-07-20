AKTIE IM FOKUS
Salzgitter profitiert vorbörslich weiter von Prognoseerhöhung
- Freitagserholung dürfte am Montag anhalten
- Optimistischer Ausblick gab der Aktie Rückenwind
- HKM Übernahme hob Jahresprognose für 2026 an
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter dürften ihre Freitagserholung am Montag fortsetzen. Zum Wochenschluss hatte ein kurz vor Handelsschluss veröffentlichter, optimistischerer Geschäftsausblick den Aktien kräftigen Rückenwind verliehen.
Am Montag nun zeichneten sich auf der Handelsplattform Tradegate Anschlussgewinne von 1,3 Prozent auf 56,05 Euro ab, während der Gesamtmarkt leicht nachgab.
Der Stahlkocher hob nach dem ersten Halbjahr und der Komplettübernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) seine Jahresprognosen an. So liegt die neue Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahr 2026 über der bisherigen, durchschnittlichen Analystenschätzung.
Branchenexperte Cole Hathorn vom Investmenthaus Jefferies geht davon aus, dass die Hälfte der Prognoseerhöhung auf die tatsächliche Geschäftsentwicklung zurückgeht und die andere Hälfte auf die HKM-Übernahme./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 56,05 auf Tradegate (20. Juli 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +12,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 66,00Euro was eine Bandbreite von -1,96 %/+17,65 % bedeutet.
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Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).
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