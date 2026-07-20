JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Stahlhersteller seine Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Freitag anlässlich der Eckdaten für das zweite Quartal und der Anhebung der Unternehmensprognose. Er betonte die starke Stahlproduktion./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 56,05EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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