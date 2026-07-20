RBC stuft Inditex auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Aufgrund der Diversifizierung und operativen Flexibilität dürfte der Bekleidungskonzern seinen strukturellen Wachstumskurs in dem fragmentierten Markt fortsetzen können, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb betrachte er die jüngste Kursschwäche als Kaufgelegenheit./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 18:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 18:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 53,72EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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