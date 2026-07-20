Südkoreas Privatanleger bluten nach Hebel-Wetten auf Samsung und SK Hynix

Der Schmerz trifft vor allem heimische Kleinanleger. Seit der Einführung der gehebelten Einzelaktien-ETFs am 27. Mai steckten koreanische Privatanleger laut KB Financial Group netto 14 Billionen Won, umgerechnet 9,4 Milliarden US-Dollar, in diese Produkte. Ausländische Investoren kamen im gleichen Zeitraum nur auf rund 2 Billionen Won. In südkoreanischen Online-Foren ist die Stimmung entsprechend bitter. "Ich möchte wieder dahin zurück, bevor ich angefangen habe, in Aktien zu investieren. Gebt mir mein Geld zurück", zitiert Stocktwits einen Anleger. Ein anderer formulierte es noch drastischer: "Ihr seid fest entschlossen, mich zu ruinieren."

Südkoreas Privatanleger zahlen gerade einen hohen Preis für den gehebelten KI-Hype. Nach der starken Rallye bei Samsung Electronics und SK Hynix sind ausgerechnet jene Produkte eingebrochen, mit denen Anleger ihre Gewinne verdoppeln wollten: gehebelte ETFs auf einzelne Aktien. Besonders der KODEX SK Hynix Single Stock Leverage ETF, der die doppelte tägliche Bewegung der SK-Hynix-Aktie abbilden soll, ist laut LSEG seit seinem Rekordhoch im Juni um rund 70 Prozent gefallen und notiert inzwischen etwa 50 Prozent unter seinem Ausgabepreis.

Die Verluste zeigen, wie stark der KI-getriebene Halbleiterboom inzwischen mit spekulativen Hebelprodukten aufgeladen war. SK Hynix und Samsung hatten stark von der Euphorie rund um Speicherchips, KI-Rechenzentren und steigende Investitionen der großen Tech-Konzerne profitiert. Doch nach dem heftigen Kursrückschlag bei SK Hynix in der vergangenen Woche und weiteren Verlusten bei koreanischen Chipwerten kehrt sich diese Dynamik nun brutal um. Am Montag setzte sich der Ausverkauf fort: Der Kospi fiel laut AP um knapp 5 Prozent, belastet von weiteren Verlusten bei Samsung und SK Hynix.

Auch Experten warnen vor den Folgen. "Die Anleger, die die Verluste tragen, sind überwiegend inländische Privatanleger", sagte Jung In Yun, Gründer von Fibonacci Asset Management. Die Bank of Korea hatte bereits im vergangenen Monat gewarnt, dass gehebelte Aktieninvestitionen von Privatanlegern ein Rekordhoch erreicht hätten, angetrieben durch Margin-Kredite und stark konzentrierte Positionen im Halbleiterbereich. Das sei zwar keine systemische Gefahr für das Finanzsystem, könne aber die Schwankungen bei Marktkorrekturen verstärken.

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Die Aufsichtsbehörden reagieren bereits. Südkorea verschärfte die Regeln für gehebelte Einzelaktien-ETFs: Anleger müssen künftig mindestens 30 Millionen Won in bar hinterlegen, statt bisher effektiv 3 Millionen Won. Peter Kim von KB Financial sagte, die Verluste zeigten, dass solche Produkte zunehmend eher spekulative Handelsinstrumente als langfristige Anlagen seien. Der Kern der Warnung ist klar: Wenn die Chip-Rallye kippt, trifft es nicht nur die Aktien. Es trifft vor allem jene Anleger, die mit Hebel auf immer weiter steigende Kurse gesetzt haben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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