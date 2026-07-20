ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 66 Euro
- Jefferies belässt Salzgitter auf Buy mit 66 Euro
- Operatives Ergebnis EBITDA übertraf die Erwartungen
- Jefferies betont starke Stahlproduktion nach Zahlen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Stahlhersteller seine Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Freitag anlässlich der Eckdaten für das zweite Quartal und der Anhebung der Unternehmensprognose. Er betonte die starke Stahlproduktion./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 56,35 auf Tradegate (20. Juli 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +12,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 66,00Euro was eine Bandbreite von -1,96 %/+17,65 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 66 Euro
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).
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