Renk-Aktie: Die Anzeichen für eine Trendwende verdichten sich!

Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten sowie der erneuten Eskalation zwischen den USA und Iran konnten die Anteile von Verteidigungswerten bei Anlegerinnen und Anlegern zuletzt nicht punkten. Die branchenweite Kurskrise erfasste dabei nicht nur deutsche Rüstungstitel wie Hensoldt , Renk und Rheinmetall , sondern auch die Anteile von US-Werten, obwohl sich diese angesichts leerer Munitionsbestände über zum Teil riesige Aufträge freuen durften.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hierzulande belasteten vor allem Sorgen um die operative Ausführung das Sentiment. Dazu kamen Befürchtungen, die hohen Verteidigungsausgaben könnten finanziell nicht nachhaltig sein und außerdem an den Bedürfnissen einer durch den Ukraine-Krieg und Nahostkonflikt veränderten Kriegsführung vorbeigehen.

Bei Renk keimt langsam Hoffnung auf – der Blick in den Chart

Vom branchenweiten Abverkauf blieb auch der Hersteller von Panzer- und Schiffsgetrieben Renk nicht verschont. Gegenüber dem Jahreswechsel hat die Aktie zuletzt knapp 18 Prozent an Wert verloren, im Vergleich mit ihren im vergangenen Jahr noch erzielten Allzeithochs hat sie sich sogar mehr als halbiert. Doch inzwischen verdichten sich die Anzeichen für eine Gegenbewegung.

Der langfristige Aufwärtstrend hat erhebliche Risse bekommen

Gegenüber dem Ausgabepreis von 15 Euro befindet sich die Renk-Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Der ist in den vergangenen 12 Monaten aber erheblich unter Druck geraten und auf die Probe gestellt worden. Eine zwischenzeitlich technisch überhitzte Rallye sowie eine signifikante Überbewertung der Anteile hat die Aktie in eine hartnäckige Korrektur gezwungen.

Zwar konnte Renk nach dem Jahreswechsel zwischenzeitlich noch einmal über die im vergangenen Jahr unterschrittene 200-Tage-Linie klettern, doch der Ausbruch erwies sich als nicht nachhaltig. Seither handelt die Aktie in einem Abwärtstrendkanal mit einer Breite von 15 Euro. Die 50-Tage-Linie diente Anlegerinnen und Anlegern dabei immer wieder als Orientierung. Für prozyklische Kaufsignale konnte ihr wiederholtes Überwinden aber nicht sorgen.

Bullishe Divergenzen könnten eine Trendwende vorbereiten

Zuletzt setzte die Aktie auf der Unterstützung zwischen 40,00 und 42,00 Euro auf. Das führte zu einem weiteren Anstiegsversuch über die 50-Tage-Linie, der sich erneut nicht als nachhaltig entpuppte. Dadurch kam es erneut zu einem Rücksetzer. Stand jetzt markiert dieser jedoch ein höheres Tief – ein erstes Indiz dafür, dass ein Boden in der Aktie bereits gefunden sein könnte.

Erhärtet wird diese These durch die fortgesetzten bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren. Insbesondere der Trendstärkeindikator MACD befindet sich inzwischen seit Monaten in einer gegen den Trend der Aktie gerichteten Aufwärtsbewegung. Im Relative-Stärke-Index (RSI) liegen solche Divergenzen immerhin seit einigen Wochen vor, nachdem dieser wiederholt im überverkauften Bereich gelegen hatte. Solche bullishe Divergenzen gelten als Vorboten von Trendwenden.

Die Erholung der technischen Indikatoren hat dazu geführt, dass der RSI inzwischen wieder im neutralen Bereich liegt. Das entschärft Gegenwind für die Kursentwicklung. Währenddessen liegt der Trendstärkeindikator MACD nur noch knapp unter der Nulllinie, was zwar einen noch intakten, aber nur noch sehr schwachen Abwärtstrend anzeigt. Der Vorzeichenwechsel ist außerdem zum Greifen nahe. Steigert sich Renk nur geringfügig, könnte der MACD einen neuen Aufwärtstrend anzeigen.

Renk-Aktie jetzt mit attraktivem Chance-Risko-Verhältnis

Während die Abwärtsrisiken bei der Aktie überschaubar sind – wer die Aktie jetzt kauft, sicher sich mit einem Stopp-Loss knapp unterhalb von 40 Euro ab – ist die Upside beträchtlich. Zwar stellt die 50-Tage-Linie einen Widerstand dar, doch das hat das Papier nicht davon abgehalten, immer wieder zur Trendkanaloberkante zurückzukehren.

Die liegt gegenwärtig im Bereich der 200-Tage-Linie bei 55,65 Euro. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 26,5 Prozent. Dem steht eine Downside von 9 Prozent gegenüber, was zu einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis von fast 3 für Einstiege auf der Long-Seite führt.

Ob Renk technisch dann auch das Zeug zu einem Ausbruch aus dem Trendkanal hat, müsste bei einem Erreichen der Oberkante entschieden werden. Gegenwärtig jedenfalls sind die Weichen für einen Anstieg wenigstens bis dorthin gestellt.

Fazit: Bewertung wird moderater, Rückenwind durch US-Peers?

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung hat Renk von der Kursflaute profitiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liegt "nur" noch bei 32,3. Für 2027 ist Renk mit dem 23,2-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet – das ist auch gegenüber dem (internationalen) Branchenmittel zunehmend konkurrenzfähig, setzt allerdings die von Analystinnen und Analysten erwartete operative Steigerung zwingend voraus. Für Renk bedeutet das, seinen Gewinn im laufenden Geschäfts um 35 Prozent zu steigern gegenüber 2025 und 2027 sogar einen Gewinnsprung von 90 Prozent verglichen mit 2025 zu erzielen. Dass das kein Selbstläufer ist, haben die Schwierigkeiten von Rheinmetall bewiesen, seinen hohen Auftragsbestand in zügiges Umsatz- und Gewinnwachstum zu überführen.

Dass die Augsburger aber grundsätzlich in der Lage dazu sind, ihre Geschäfte und mit ihnen auch die Gewinne rasch zu expandieren, haben sie zwischen 2024 und 2025 bereits bewiesen. Damals konnte der Nettogewinn von 53,3 auf 100,4 Millionen Euro fast verdoppelt werden. Das stimmt zuversichtlich. In den kommenden Tagen könnte die Branche außerdem Rückenwind von den Quartalszahlen der US-Konkurrenz erhalten. Northrop Grumman wird bereits am Dienstag seine Ergebnisse präsentieren, am Donnerstag folgen dann RTX und Lockheed Martin.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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