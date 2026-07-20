Geringe Erntemengen für Erdbeeren und Spargel

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Landwirte in Deutschland haben im laufenden Jahr so wenige Erdbeeren geerntet wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Nach weiteren Zahlen des Statistischen Bundesamtes ging auch beim Spargel die Erntemenge noch einmal zurück. Als Grund werden immer kleinere Anbauflächen genannt.

Die Ernte von Erdbeeren fiel mit geschätzten 71.300 Tonnen im Freiland 11,3 Prozent geringer aus als im vergangenen Jahr. Die durchschnittliche Menge aus dem Zeitraum von 2020 bis 2025 wurde um ein knappes Viertel unterschritten. Weniger Erdbeeren wurden in Deutschland zuletzt 1995 geerntet.