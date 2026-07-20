Aktie fällt
Kerosin & fehlende Fluggäste: Ryanair steht vor harten Zeiten
Ryanair warnte am Montag, dass angeschlagene europäische Fluggesellschaften vor einem "schwierigen Winter" stehen. Die Aktie reagiert deutlich.
- Ryanair meldet Gewinnrückgang 34 Prozent im Quartal
- Ticketpreise -6 Prozent, Betriebskosten +11 Prozent
- Absicherung 80% 2027 67 USD, 15% 2028 85 USD Kostenvorteil
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Der Billigflieger meldete für das erste Quartal einen Gewinneinbruch von 34 Prozent. Der Grund: die Krise im Nahen Osten.
Der Nettogewinn des Unternehmens sank im Zeitraum von April bis Juni auf 538 Millionen Euro, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch bei 820 Millionen Euro gelegen hatte.
Ryanair erklärte, dass 20 Prozent seines nicht abgesicherten Kerosinbedarfs von steigenden Treibstoffpreisen betroffen seien, zugleich senkte man die Ticketpreise um 6 Prozent. Außerdem stiegen die Betriebskosten um 11 Prozent auf 3,81 Milliarden Euro. Denn die Ausgaben für den nicht abgesicherten Anteil des Treibstoffs im Quartal haben sich mehr als verdoppeltet.
Für das Jahr 2027 hat das Unternehmen seinen Kerosinbedarf derzeit zu 80 Prozent zu einem Preis von 67 US-Dollar je Barrel abgesichert. Für 2028 sind bislang 15 Prozent des Bedarfs zu 85 US-Dollar pro Barrel abgesichert.
"Die Ticketpreise im ersten Quartal mussten durch gezielte Preisanreize gestützt werden, da der Konflikt im Nahen Osten zu einer zurückhaltenden Buchungsbereitschaft der Verbraucher, Sorgen über mögliche Kerosinknappheit in der EU, wirtschaftlicher Unsicherheit und späteren Buchungen führte", sagt Ryanair-Chef Michael O’Leary in einer aktuellen Erklärung.
O’Leary ergänzte, dass die "konservative Absicherungsstrategie" Ryanairs vor den Schwankungen der Ölpreise schütze, solange die Unruhen im Nahen Osten andauern. Dadurch verfüge die Fluggesellschaft über einen "Kostenvorteil gegenüber allen anderen Wettbewerbern in der EU", und er mahnte: "Unprofitable Airlines stehen vor einem schwierigen Winter."
Die Analysten bleiben trotzdem optimistisch für die Anteilsscheine von Ryanair und beließen ihre Kursziele. Bernstein Research hat seine Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Auch JPMorgan beließ sein Rating auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro.
Im frühen Handel am Montag fiel die Aktie von Ryanair nach Bekannwerden der Zahlen um rund 5 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 25,01EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.