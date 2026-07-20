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    Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bei rund 1,1438 US-Dollar am Morgen kaum bewegt
    • EZB-Referenz zuletzt bei 1,1435 Dollar am Freitag
    • Inflation sinkt, Ölpreis steigt, EZB erst im September
    Devisen - Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1438 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1435 Dollar festgelegt.

    Am Markt wird trotz des jüngsten Anstiegs der Ölpreise fest damit gerechnet, dass die EZB die Leitzinsen auf der Zinssitzung am kommenden Donnerstag nicht verändert wird. Allerdings steigt nach Einschätzung des Bankhauses Metzler die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanker angesichts der eskalierenden Lage im Nahen Osten im September wieder aktiv werden müssen. Zudem erwarten Experten eine mögliche Zinserhöhung durch die EZB erst im September, weil dann neue Prognosen der Notenbank zur weiteren Preisentwicklung vorliegen werden.

    Zuletzt war die Inflation in der Eurozone gesunken, was gegen eine weitere Zinserhöhung durch die EZB spricht. Am Montag war zudem bekannt geworden, dass die deutschen Erzeugerpreise im Juni wegen fallender Ölpreise schwächer gestiegen waren als im Monat zuvor. Allerdings hat sich die Lage im Nahen Osten zuletzt mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran wieder zugespitzt, was einen deutlichen Anstieg der Ölpreise auslöste./jkr/nas







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