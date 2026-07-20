NEUE HYPERSHELL X-SERIE JETZT IN EUROPA - DAS INTUITIVSTE EXOSKELETT FÜR PRIVATKUNDEN WELTWEIT

Wichtigste Eckpunkte

Die neue, in Europa erhältliche Produktreihe umfasst die Flaggschiffmodelle X Ultra S, X Max S und X Pro S, die unterschiedliche Unterstützungsstufen und Geländegängigkeit bieten

Die neue Serie basiert auf „HyperIntuition", dem von Hypershell entwickelten KI-Algorithmus zur Bewegungssteuerung, und ist das weltweit erste durch den TÜV Rheinland zertifizierte durchgängig KI-gesteuerte Exoskelett

Das HyperLIFT-Programm untersucht, wie die Hypershell-Technologie Such- und Rettungsteams bei Einsätzen in der Praxis unterstützen kann

Hypershell wurde für seine bahnbrechenden, KI-gestützten Exoskelette für Endverbraucher mit den höchsten Auszeichnungen der Outdoor Innovation Awards, Outdoor Innovation Awards, der World Changing Ideas Awards von Fast Company sowie der Tom's Guide Fitness Awards geehrt

HONGKONG, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell, die weltweit führende Marke für Exoskelette für Endverbraucher, bringt heute europaweit die neue X-Serie auf den Markt – das weltweit intuitivste Exoskelett mit ultraschneller Reaktionszeit, das ab sofort erhältlich ist.

Die neue Hypershell X-Serie basiert auf HyperIntuition, dem KI-gesteuerten Bewegungssteuerungsalgorithmus von Hypershell, und wurde entwickelt, um eine Unterstützung zu bieten, die sich natürlicher, unmittelbarer und besser abgestimmt anfühlt. Als weltweit erstes vom TÜV Rheinland zertifiziertes End-to-End-KI-Exoskelett verfügt die Produktreihe zudem über ein verbessertes Tragesystem und einen Motor der neuen Generation, um ultraschnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Die Produktreihe umfasst die Modelle Hypershell X Ultra S, Hypershell X Max S und Hypershell X Pro S, die unterschiedliche Unterstützungsstufen, Reichweiten und Geländegängigkeit für Wanderer, Outdoor-Begeisterte, aktive ältere Nutzer sowie Berufstätige bieten, die viel zu Fuß unterwegs sind.

Vom Labor bis zum Einsatz in der Praxis

Über Labore und kontrollierte Umgebungen hinaus untersucht HyperLIFT, das „Lifesaving Innovation Field Test"-Programm des Unternehmens, wie Exoskelette Ermüdungserscheinungen verringern, die Arbeitssicherheit verbessern und Such- und Rettungsteams bei anspruchsvollen Einsätzen unterstützen können. In diesem Jahr beabsichtigt Hypershell, mehr als 50 Such- und Rettungsorganisationen zu unterstützen, indem es Exoskelette für Feldtests, Feedback und die Erstellung von Fallstudien zur Verfügung stellt.