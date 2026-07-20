JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Mit den Zahlen für das erste Geschäftsquartal habe die Airline die Konsenserwartungen leicht verfehlt, konstatierte Harry J Gowers am Montag. Die Sommer-Ticketpreise tendierten etwas schwächer, was den Aktienkurs nach der jüngsten Rally etwas belasten könnte./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 07:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 07:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 25,00EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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