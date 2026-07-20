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    Giga Berlin wird Zellfabrik

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    Deutlich mehr Gewinn! Tesla dreht das Tempo in Grünheide wieder auf

    Mehr Profit trotz gesunkener Verkäufe: Tesla baut das Werk in Grünheide weiter aus und plant Tausende neue Jobs. Wie der Elektroautobauer den Standort nach einem Übergangsjahr wieder auf Hochtouren bringen will.

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    Giga Berlin wird Zellfabrik - Deutlich mehr Gewinn! Tesla dreht das Tempo in Grünheide wieder auf
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Ein Ertragsplus von gut 35 Prozent trotz leicht gesunkener Auslieferungen: Teslas Brandenburger Tochtergesellschaft überrascht im aktuellen Geschäftsbericht für 2025 mit einer unerwartet starken Bilanz. Während der Jahresüberschuss auf 77,1 Millionen Euro kletterte, fiel der Umsatz auf 7,1 Milliarden Euro. Grund für die höhere Profitabilität waren vor allem gesunkene Fertigungskosten. Nun legt der US-Konzern in Grünheide wieder nach.

    Für das Geschäftsjahr 2026 kündigt die Tesla Manufacturing Brandenburg SE ein kräftiges Produktionsplus an. Die Fertigung soll auf wöchentlich bis zu 7.500 Fahrzeuge hochgefahren werden – das entspricht aufs Jahr hochgerechnet etwa 375.000 Autos. Um diese Stückzahlen zu erreichen, plant Tesla die Schaffung von rund 3.500 zusätzlichen Stellen in der Gigafactory, wo zuletzt etwa 11.000 Beschäftigte arbeiteten.

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    Rückenwind bringt die spürbare Erholung am Markt für Elektrofahrzeuge, die auch durch erneute staatliche Anreize gestützt wird. Zudem verfolgt das Unternehmen am Standort ein ehrgeiziges Ziel: In Grünheide soll die vollständige Fertigung von der Batteriezelle bis zum fertigen Model Y zusammengeführt werden.

    Der amerikanische Elektroautohersteller will bereits 2027 damit beginnen, in seinem Werk in Grünheide bei Berlin eigene Batteriezellen zu fertigen. Geplant ist eine jährliche Kapazität von bis zu 18 Gigawattstunden, ausreichend für rund 4.500 Model-Y-Fahrzeuge pro Woche.

    Ursprünglich hatte Konzernchef Elon Musk für Grünheide bis zu 250 Gigawattstunden in Aussicht gestellt. Daraus wurde nichts, als der amerikanische Inflation Reduction Act die Zellfertigung in Texas attraktiver machte.

    Nun kehrt Tesla mit deutlich bescheideneren, aber handfesteren Plänen zurück. Die anvisierten 18 Gigawattstunden entsprechen etwa dem, was VW-Tochter PowerCo in Salzgitter in der ersten Ausbaustufe anpeilt. Das Investitionsvolumen für Zell- und Batteriefertigung in Grünheide soll auf über eine Milliarde Euro steigen, weitere 200 Millionen Euro fließen allein in den Zellbereich.

    Der Ausbau vor den Toren Berlins erfolgt nach einem verhaltenen Jahr 2025. Im vergangenen Jahr rollten rund 202.000 Autos vom Band, knapp 9.000 weniger als im Vorjahr. Die Kapazitätsauslastung lag bei 54 Prozent. Tesla führt das Minus im Wesentlichen auf Modellumstellungen und das Einbinden neuer Varianten zurück.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 331,9EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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