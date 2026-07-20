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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax gibt etwas weiter nach - Ölpreise steigen erneut

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gab wegen steigender Ölpreise deutlich nach
    • MDax und EuroStoxx ebenfalls spürbar schwächer
    • Regionalkonflikt im Nahen Osten eskaliert weiter
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax gibt etwas weiter nach - Ölpreise steigen erneut
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seine jüngsten Verluste etwas ausgeweitet. Angesichts weiter steigender Ölpreise gab der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 24.791 Punkte nach. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,5 Prozent auf 31.708 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,2 Prozent.

    In Frankfurt kehrten wegen der steigenden Energiepreise die Sorgen der Anleger vor einer Verlängerung der konjunkturellen Delle zurück, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Die Ölpreise wiederum legten wegen des sich weiter verschärfenden Iran-Kriegs erneut zu.

    Im Nahen Osten wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion. Um Angriffe des Irans auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus zu unterbinden, bombardierte das US-Militär derweil in der nunmehr neunten Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik./la/zb






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