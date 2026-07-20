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    ROUNDUP

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    Sirenen heulen in Bahrain - Drohnenangriffe in Kuwait

    Für Sie zusammengefasst
    • Sirenen in Bahrain, Einwohner zum Schutz gerufen
    • Drohnenangriffe aus Iran, Flugabwehr meldet Explosionen
    • US-Botschaft warnt vor Angriffen, Wachsamkeit gefordert
    ROUNDUP - Sirenen heulen in Bahrain - Drohnenangriffe in Kuwait
    Foto: Stringer - dpa

    MANAMA (dpa-AFX) - Im Golfstaat Bahrain haben am Morgen erneut die Sirenen geheult. Die Einwohner seien aufgerufen, ruhig zu bleiben und sich an einen sicheren Ort zu begeben, teilte das Innenministerium in Manama auf der Plattform X mit.

    Die Streitkräfte in Kuwait meldeten am Morgen neue Angriffe aus dem Iran mit Drohnen. Zu hörende Explosionen stammten von der Flugabwehr, die auf Angriffe reagiere, teilte die Armee mit.

    Die USA attackieren seit Tagen wieder Ziele im Iran, während Teheran Vergeltungsangriffe auf Länder mit US-Militärbasen in der Region durchführt. Bahrain und Kuwait sind Verbündete der USA in der Region.

    Die US-Botschaft in Manama hatte in der Nacht mitgeteilt, ihr lägen Informationen vor, die darauf hindeuteten, dass der Iran nicht näher bezeichnete Orte im Zentrum von Bahrains Hauptstadt angreifen könnte. Die Botschaft forderte alle US-Bürger nachdrücklich auf, wachsam zu bleiben und den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen./gma/DP/nas





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