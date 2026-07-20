BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die Airline hab mit ihrem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving in einer Reaktion am Montag. Die Sommer-Ticketpreise entwickelten sich etwas schwächer./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,87 % und einem Kurs von 24,39EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32,50

Kursziel alt: 32,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar