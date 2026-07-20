BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Herstellers von unterirdischen Hochspannungskabeln überschätzt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 63,35EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk
Aktieneinstufung neu: positiv
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