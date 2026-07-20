BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Herstellers von unterirdischen Hochspannungskabeln überschätzt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 63,35EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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