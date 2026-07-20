ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
- JPMorgan bestätigt Overweight für Salzgitter bei 65
- Ebitda übertraf Prognosen und Konsens deutlich
- Analyst Dominic O'Kane lobt angehobenen Jahresausblick
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern (Ebitda) hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des Stahlkonzerns./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 56,45 auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +12,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 66,00Euro was eine Bandbreite von -2,40 %/+17,13 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 65 Euro
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).
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