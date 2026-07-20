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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt Overweight für Salzgitter bei 65
    • Ebitda übertraf Prognosen und Konsens deutlich
    • Analyst Dominic O'Kane lobt angehobenen Jahresausblick
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern (Ebitda) hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des Stahlkonzerns./rob/edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST

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    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 56,45 auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +12,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 66,00Euro was eine Bandbreite von -2,40 %/+17,13 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 65 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00, was eine Steigerung von +15,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Analysten-Updates und Auswirkungen der HKM-Übernahme auf Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten. JPMorgan und Jefferies hoben Kursziele auf rund €65–66; es wird diskutiert, ob Anstiege halten oder wieder abverkauft werden. Erwähnt werden höhere Zölle ab 01.07., mögliche hohe Zahlungen früherer Eigentümer, Restrukturierungskosten, Personalabbau und Unsicherheit über Bilanz- und Cash-Effekte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salzgitter eingestellt.

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    dpa-AFX
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