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    131 Prozent sind nicht genug

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    Cathie Wood verkauft AMD – obwohl die Aktie Nvidia 2026 brutal abhängt

    AMD hat Nvidia 2026 klar geschlagen. Trotzdem nimmt Cathie Wood weiter Geld vom Tisch – kurz bevor Lisa Su neue Details zur KI-Roadmap liefern soll.

    131 Prozent sind nicht genug - Cathie Wood verkauft AMD – obwohl die Aktie Nvidia 2026 brutal abhängt
    Foto: ARK Invest

    Cathie Wood bleibt eine der lautesten Stimmen für künstliche Intelligenz und disruptive Technologie. Doch ausgerechnet in der laufenden Schwächephase bei Halbleiteraktien reduziert Ark Investment Management seine Position bei AMD weiter. Am 17. Juli verkauften Woods Ark-Fonds laut den täglichen Handelsdaten 23.573 Aktien von Advanced Micro Devices. Auf Basis des Schlusskurses von 495,76 US-Dollar entsprach das einem Volumen von rund 11,7 Millionen US-Dollar.

    Der Verkauf fällt in eine heikle Marktphase. Die AMD-Aktie verlor in der vergangenen Woche mehr als 11 Prozent, nachdem der Halbleitersektor insgesamt unter Druck geraten war. Auslöser waren Sorgen um zunehmende Konkurrenz aus China: Der Speicherchip-Hersteller ChangXin Memory Technologies bereitet laut Barron’s einen Börsengang in Shanghai vor, bei dem bis zu 66,7 Milliarden Yuan, umgerechnet 9,8 Milliarden US-Dollar, eingesammelt werden könnten. AMD ist zwar vor allem bei CPUs und GPUs aktiv und konkurriert nicht direkt im Speichermarkt, doch Anleger nahmen nach der starken Rallye im gesamten Chipsektor Gewinne mit.

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    Trotz des Rückschlags bleibt die Bilanz der AMD-Aktie für 2026 außergewöhnlich stark. Seit Jahresbeginn lag sie immer noch 131,5 Prozent im Plus und damit deutlich vor dem Philadelphia Semiconductor Index, der um 62,8 Prozent zulegte. Selbst Nvidia kam im gleichen Zeitraum nur auf ein Plus von rund 9 Prozent. Ark hat die AMD-Position dennoch bereits seit Monaten reduziert. Allein im Juli verkauften Woods Fonds inzwischen 137.421 AMD-Aktien im Wert von rund 68,1 Millionen US-Dollar. AMD bleibt trotzdem die achtgrößte Position im Ark Innovation ETF.

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    Wood selbst hält an ihrer grundsätzlichen These fest. Sie sieht in technologischen Innovationen, vor allem in künstlicher Intelligenz, einen deflationären Produktivitätsschub. Der Anleihemarkt preise aus ihrer Sicht "etwas viel Wirkungsvolleres ein: die deflationären Auswirkungen technologischer Innovationen, insbesondere der künstlichen Intelligenz, die beginnen, die Produktivität in weiten Teilen der Wirtschaft zu steigern". In einem weiteren Statement sagte sie: "Die nächste Phase dieses Zyklus könnte durch beschleunigtes Wachstum, sinkende Inflation, fallende Zinsen und einen stärkeren US-Dollar gekennzeichnet sein." Das wäre ihrer Ansicht nach ein günstiges Umfeld für innovationsgetriebene Aktien.

    Der Markt folgt dieser Logik jedoch nicht blind. Der Ark Innovation ETF (ARKK) verlor in diesem Jahr bis zum 17. Juli 3,43 Prozent, während der S&P 500 um 8,94 Prozent zulegte. Auf Fünfjahressicht fällt der Abstand noch härter aus: ARKK kommt laut Morningstar auf eine annualisierte Rendite von minus 8,23 Prozent, der S&P 500 auf plus 11,50 Prozent. Zudem flossen aus dem Fonds in den vergangenen zwölf Monaten rund 1,26 Milliarden US-Dollar ab. Für Anleger bleibt Woods AMD-Verkauf deshalb ein starkes Signal: Selbst die bekannteste KI-Bullin nimmt nach der Chip-Rallye Geld vom Tisch, während der nächste große Test für AMD bereits bevorsteht. Auf der "Advancing AI 2026"-Konferenz am 22. und 23. Juli will CEO Lisa Su neue Details zur KI-Roadmap präsentieren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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