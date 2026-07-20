DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie aus einer Einschätzung vom Montag hervorgeht, bleibt Analyst Michael Kuhn vor den Zahlen des Technologiekonzerns für das zweite Quartal optimistisch - trotz eines vom Management signalisierten Auftragsrückgangs im Vergleich zum ersten Quartal./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 39,10EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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