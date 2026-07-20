ANALYSE-FLASH
RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 29 Euro
- RBC stuft Ryanair auf Outperform mit Ziel 29€
- Ticketpreise im 1. Halbjahr schwächer als erwartet
- Langfristig attraktiv niedrige Kosten hohe Marge
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Ticketpreise im ersten Halbjahr entwickelten sich trotz eines jüngsten Aufschwungs etwas schwächer als erwartet, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach den Zahlen für das erste Geschäftsquartal. Längerfristig sei das Geschäftsmodell der Airline dank niedriger Kosten und hoher Margen aber attraktiv./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 24,50 auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -7,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,59 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +17,89 %/+34,15 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 29 Euro