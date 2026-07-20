🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Daimler Truck-(Turbo)-Calls mit bullishen Renditechancen

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn die Aktie zumindest wieder den oberen Rand der Handelsspanne bei 45 Euro erreichen kann.

    Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) trat nach ihrem Kursanstieg vom Herbst 2025 ab dem Jahresbeginn 2026 in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 39 bis 45 Euro ein. Mit aktuell 42,30 Euro befindet sich die Aktie etwa in der Mitte dieser Handelsspanne an.

    Da der LKW-Produzent im Hinblick auf die Abgasnorm EPA27 zu den am besten positionierten Unternehmen der Branche zählt, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 54 Euro ihre Kaufempfehlung für die Daimler Truck-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn die Aktie zumindest wieder den oberen Rand der Handelsspanne bei 45 Euro erreichen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 43 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis bei 43 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK41BB2, wurde beim Aktienkurs von 42,30 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

    Gelingt der Daimler Truck-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 45 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,47 Euro (+34 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,596 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,596 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR06AP9, wurde beim Aktienkurs von 42,30 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro taxiert.

    Kann die Daimler Truck-Aktie in absehbarer Zeit auf 45 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,54 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,351 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,351 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA0RBN6, wurde beim Aktienkurs von 42,30 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Daimler Truck-Aktie auf 45 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,66 Euro (+57 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Daimler Truck-(Turbo)-Calls mit bullishen Renditechancen Kaufempfehlung
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     