Daimler Truck-(Turbo)-Calls mit bullishen Renditechancen

Da der LKW-Produzent im Hinblick auf die Abgasnorm EPA27 zu den am besten positionierten Unternehmen der Branche zählt, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 54 Euro ihre Kaufempfehlung für die Daimler Truck-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn die Aktie zumindest wieder den oberen Rand der Handelsspanne bei 45 Euro erreichen kann.

Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) trat nach ihrem Kursanstieg vom Herbst 2025 ab dem Jahresbeginn 2026 in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 39 bis 45 Euro ein. Mit aktuell 42,30 Euro befindet sich die Aktie etwa in der Mitte dieser Handelsspanne an.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 43 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis bei 43 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK41BB2, wurde beim Aktienkurs von 42,30 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

Gelingt der Daimler Truck-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 45 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,47 Euro (+34 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,596 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,596 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR06AP9, wurde beim Aktienkurs von 42,30 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro taxiert.

Kann die Daimler Truck-Aktie in absehbarer Zeit auf 45 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,54 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,351 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,351 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA0RBN6, wurde beim Aktienkurs von 42,30 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler Truck-Aktie auf 45 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,66 Euro (+57 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.