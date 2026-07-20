Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 20.07. - FTSE Athex 20 stark +1,23 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.853,34 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: RWE +3,24 %, Siemens Energy +2,88 %, Fresenius +2,47 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,14 %, Beiersdorf -0,96 %, MTU Aero Engines -0,88 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:46) bei 31.703,66 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Salzgitter +2,11 %, IONOS Group +1,90 %, AUTO1 Group +1,31 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,54 %, Wacker Chemie -1,96 %, Deutsche Lufthansa -1,90 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.761,03 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Evotec +5,26 %, IONOS Group +1,90 %, ATOSS Software +1,79 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,54 %, Infineon Technologies -1,14 %, AIXTRON -1,07 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.240,97 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,88 %, ASML Holding +2,70 %, Prosus Registered (N) +2,13 %
Flop-Werte: Enel -2,54 %, Sanofi -1,33 %, Infineon Technologies -1,14 %
Der ATX bewegt sich bei 6.366,57 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,02 %, OMV +1,78 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,17 %
Flop-Werte: Lenzing -2,25 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,95 %, Raiffeisen Bank International -0,94 %
Der SMI bewegt sich bei 14.305,64 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,43 %, Amrize +1,42 %, Swiss Life Holding +0,90 %
Flop-Werte: Givaudan -0,69 %, Kuehne + Nagel International -0,42 %, Geberit -0,41 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.347,45 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Societe Generale +1,74 %, Eurofins Scientific +1,59 %, BNP Paribas (A) +1,45 %
Flop-Werte: Sanofi -1,33 %, Carrefour -0,93 %, Airbus -0,84 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.145,10 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +0,92 %, AstraZeneca +0,92 %, Alfa Laval +0,89 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -1,43 %, Getinge (B) -0,93 %, Telia Company -0,81 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.185,00 PKT und steigt um +1,23 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,88 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,76 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,45 %
Flop-Werte: Public Power -3,24 %, Viohalco -1,64 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,08 %
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