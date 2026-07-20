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    KORREKTUR/Malaria am Flughafen

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    Vier Mitarbeiter infiziert

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier Flughafenmitarbeiter in Frankfurt mit Malaria
    • Mücke im Flugzeug übertrug vermutlich Malaria
    • 145 Fälle europaweit seit 1969, neun in DE
    KORREKTUR/Malaria am Flughafen - Vier Mitarbeiter infiziert
    Foto: Silas Stein - dpa

    (Berichtigt wird die Meldung vom 16. Juli. Im 5. Absatz muss es richtig heißen: "..., wenn diese die Parasiten zuvor bei einem anderen Stich aufgenommen haben.")

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vier Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens haben sich mit Malaria infiziert. Übertragen worden sei die Tropenkrankheit durch eine im Flieger mitgereiste Mücke, sagte ein Flughafensprecher. Trotz Sicherheitsmaßnahmen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine Mücke etwa in der Fracht verstecke und beim Erblicken des Tageslichts zusteche.

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    Die betroffenen Mitarbeiter hatten den Angaben zufolge unter anderem in der Gepäckabfertigung gearbeitet. Ob sie sich im Krankenhaus befinden, konnte der Sprecher nicht mitteilen.

    Der letzte Malaria-Fall am Frankfurter Flughafen wurde im Jahr 2023 notiert. Auch an anderen Flughäfen kommt es laut Sprecherangaben immer wieder vereinzelt zu solchen Vorfällen.

    Fieber und Schüttelfrost

    Malaria ist laut früheren Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine lebensbedrohliche Krankheit, wenn sie nicht behandelt wird. Milde Symptome sind Fieber, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Es kann aber auch zu Verwirrtheit, Krampfanfällen und Atembeschwerden führen.

    Malaria wird durch Anopheles-Stechmücken auf Menschen übertragen, wenn diese die Parasiten zuvor bei einem anderen Stich aufgenommen haben. Eine direkte Ansteckung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) gibt es in Deutschland stellenweise Anopheles-Arten, die unter geeigneten Umweltbedingungen Malaria-Erreger übertragen können. Solche Fälle waren aber bislang extrem selten.

    145 Fälle in Europa von Flughafenmalaria in mehr als 50 Jahren

    Wie das RKI weiter mitteilte, sind in Deutschland fast ausschließlich Reisende von Malaria betroffen, die in einem Malaria-Gebiet durch den Stich einer Mücke infiziert wurden. Jedes Jahr werden mehrere Hundert solcher Malaria-Erkrankungen erfasst. Malaria an einem deutschen Flughafen zu bekommen, sei hingegen "ein seltenes Ereignis".

    Eine Studie, die versuchte, alle Fälle von Flughafen- und Gepäckmalaria von 1969 bis 2024 in Europa zu erfassen, kam auf insgesamt 145 Fälle, 9 davon in Deutschland. Generell nehme die Zahl solcher Fälle zu, deswegen sollte überprüft werden, ob Maßnahmen wie die Desinfektion von Flugzeugen wirklich eingehalten würden und wirksam seien./mrr/DP/mis

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    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 67,05 auf Tradegate (20. Juli 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,26 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +16,86 %/+40,53 % bedeutet.





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