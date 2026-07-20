Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,21 % und einem Kurs von 24,30 auf Tradegate (20. Juli 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -8,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,32 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +18,95 %/+35,36 % bedeutet.