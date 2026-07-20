ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32,50 Euro
- Bernstein belässt Rating für Ryanair auf Outperform
- Kursziel 32,50 Euro unverändert bestätigt
- Q1 verfehlte Erwartungen, Sommerpreise schwächer
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die Airline hab mit ihrem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving in einer Reaktion am Montag. Die Sommer-Ticketpreise entwickelten sich etwas schwächer./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,21 % und einem Kurs von 24,30 auf Tradegate (20. Juli 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -8,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,32 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +18,95 %/+35,36 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 32,50 Euro