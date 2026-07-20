Rheinmetall vor Milliardenwelle: Dieser Auftrag ist erst der Anfang

Rheinmetall erhält 100 Millionen Euro für die Digitalisierung der Bundeswehr. Dahinter stehen Rahmenverträge mit einem Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro.

Rheinmetall gab bekannt, einen Auftrag im Wert von 100 Millionen Euro (114,4 Millionen US-Dollar) von der deutschen Armee erhalten zu haben. Der deutsche Rüstungshersteller teilte am Montag mit, dass der Vertrag dem deutschen Militär zusätzliche Hardware und Unterstützungsleistungen zur Digitalisierung seiner Fahrzeugflotte im Rahmen des Projekts zur Digitalisierung landgestützter Operationen bereitstellen wird. Mit potenziellen Milliarden an Fördermitteln handele es sich um eine der wichtigsten Modernisierungen der deutschen Wehrmacht bis dato, hieß es. Das Unternehmen gab an, dass es sich bei dem Auftragnehmer um ARGE IT-Systemintegration handelt, ein Konsortium bestehend aus Rheinmetall Electronics und dem deutschen Rüstungstechnologieunternehmen Blackned. Das Unternehmen sagte dazu: "Durch die umfassende Digitalisierung von Tausenden von Fahrzeugen und Gefechtsständen schafft das Programm die Grundlage für gemeinsame, integrierte und hochmoderne Führungs- und Kontrollfähigkeiten sowie für die Interoperabilität mit NATO-Partnern."