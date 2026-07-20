Bundeswehr-Deal
Rheinmetall vor Milliardenwelle: Dieser Auftrag ist erst der Anfang
Rheinmetall erhält 100 Millionen Euro für die Digitalisierung der Bundeswehr. Dahinter stehen Rahmenverträge mit einem Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro.
- Rheinmetall erhält Einzelabruf über 100 Mio Euro
- Rahmenvertrag IT-Systemintegration rund 1,2 Mrd
- D-LBO vernetzt Fahrzeuge und Soldaten in Echtzeit
- Report: Achtung, Korrektur!
Rheinmetall gab bekannt, einen Auftrag im Wert von 100 Millionen Euro (114,4 Millionen US-Dollar) von der deutschen Armee erhalten zu haben. Der deutsche Rüstungshersteller teilte am Montag mit, dass der Vertrag dem deutschen Militär zusätzliche Hardware und Unterstützungsleistungen zur Digitalisierung seiner Fahrzeugflotte im Rahmen des Projekts zur Digitalisierung landgestützter Operationen bereitstellen wird. Mit potenziellen Milliarden an Fördermitteln handele es sich um eine der wichtigsten Modernisierungen der deutschen Wehrmacht bis dato, hieß es.
Das Unternehmen gab an, dass es sich bei dem Auftragnehmer um ARGE IT-Systemintegration handelt, ein Konsortium bestehend aus Rheinmetall Electronics und dem deutschen Rüstungstechnologieunternehmen Blackned. Das Unternehmen sagte dazu: "Durch die umfassende Digitalisierung von Tausenden von Fahrzeugen und Gefechtsständen schafft das Programm die Grundlage für gemeinsame, integrierte und hochmoderne Führungs- und Kontrollfähigkeiten sowie für die Interoperabilität mit NATO-Partnern."
Der Auftrag ist Teil des Projekts D-LBO ("Digitalisierung landbasierter Operationen"). Dieses Programm soll die Landstreitkräfte vollständig digital vernetzen. Fahrzeuge, Soldaten, Sensoren, Drohnen und Gefechtsstände sollen künftig in Echtzeit Daten austauschen können. Die 100 Millionen Euro sind lediglich ein Einzelabruf. Der jetzt gemeldete Auftrag umfasst zusätzliche Hardware sowie Unterstützungsleistungen zur Digitalisierung der Fahrzeugflotte. Solche Abrufe erfolgen innerhalb langfristiger Rahmenverträge.
Das eigentliche Volumen ist deutlich größer. IT-Systemintegration (Rheinmetall Electronics + blackned): rund 1,2 Milliarden Euro über zehn Jahre. Davon entfallen etwa 730 Millionen Euro auf Rheinmetall. Parallel existiert ein weiterer Vertrag zur Fahrzeugintegration gemeinsam mit KNDS im Umfang von knapp zwei Milliarden Euro. Rheinmetall erhält davon rund die Hälfte.
Die Aktie von Rheinmetall ist am Montag (10:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,22 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 982,50 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 981,4EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.