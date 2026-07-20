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    Europäischer Gaspreis steigt weiter deutlich auf höchsten Stand seit März

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdgaspreis erreicht Viermonatshoch wegen Iran
    • TTF kurzfristig auf 60,66 Euro je MWh gestiegen
    • Schiffsverkehr in Hormus nahezu zum Erliegen gekommen
    Europäischer Gaspreis steigt weiter deutlich auf höchsten Stand seit März
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist mit der jüngsten Eskalation im Nahen Osten und Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit vier Monaten erreicht. Am Montag kletterte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis auf 60,66 Euro je Megawattstunde (MWh). Dies ist der höchste Stand seit dem 23. März, der Anfangsphase des Kriegs zwischen den USA und dem Iran.

    Im weiteren Handelsverlauf ist der Gaspreise wieder auf 59,44 Euro je MWh gefallen, das sind aber immer noch 3,6 Prozent mehr als am Freitag. Seit Beginn des Monats hat sich der Erdgaspreis um etwa 35 Prozent verteuert. Preistreiber ist die eskalierende Lage im Nahen Osten mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran. Dabei sind Energietransporte durch die Straße von Hormus immer wieder das Ziel von Angriffen.

    Aus frei zugänglichen Transitdaten im Internet geht hervor, dass der sichtbare Schiffsverkehr in der Straße von Hormus am frühen Montag nahezu zum Erliegen gekommen ist. Die jüngsten Attacken auf Schiffe haben neue Bedenken hinsichtlich der Sicherheit geweckt, die diese Passage durchqueren. Allerdings gibt es auch Berichte, über Tankschiffe, die ohne eingeschaltete Transponder die Meerenge passieren und dabei vom US-Militär unterstützt werden. Die Straße von Hormus ist von hoher Bedeutung für den Transport von Flüssigerdgas. Eine Blockade hat somit Auswirkungen auf die Preisentwicklung auf dem Weltmarkt./jkr/jsl






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