BERENBERG stuft ABB LTD auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Zahlen des Technologiekonzerns für das zweite Quartal hätten die anhaltende Stärke der Elektrifizierungsmärkte unterstrichen, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies reiche jedoch nicht aus, um die Bedenken der Investoren hinsichtlich der teuren,, geplanten Übernahme von Rotork zu zerstreuen, auch wenn der Deal strategisch sinnvoll sei./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 86,62EUR auf Lang & Schwarz (20. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar