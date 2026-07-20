Skyharbour Resources: Purecore Metals baut Portfolio für Metall-Megatrends
Purecore Metals positioniert sich früh im Spannungsfeld von Elektrifizierung, Rüstung und Hartwährungen – mit fokussierten Frühphasenprojekten in Kanada und den USA.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Purecore Metals (TSXV: PURE, ISIN CA7459371026, WKN A42ABN) ging im Mai 2026 an die Börse und baut ein Portfolio für die Megatrends Elektrifizierung, Rüstung und Hartwährungen auf.
- Fokus auf Frühphasenprojekte in Tier‑1‑Jurisdiktionen (Kanada, USA) bei einer niedrigen Marktkapitalisierung von rund 11 Mio. Euro als frühe Einstiegschance.
- Bankier (100 % Eigentum) in der Okanagan‑Region, British Columbia: Explorationsprogramm gestartet (Prospektion, Kartierung, MMI‑Bodenproben) mit Multimetall‑Anomalien (Cu, Mo, Au, Ag, Zn, Pb, U).
- Option auf Uranprojekt Yurchison (mit Skyharbour): ~35.000 ha im Wollaston‑Domain des Athabasca‑Beckens; historische Werte bis 0,30 % U3O8 und bis 6.400 ppm Mo.
- Finanzierung/Anreize: Privatplatzierung von 1,5 Mio. Einheiten zu 1 CAD (Warrant‑Strike 2 CAD, 3 Jahre), Ausgabe von Aktienoptionen und RSUs; technischer Berater Dr. Ted Rygas (Uranexpertise).
- Strategie und Risiken: Akquisitionsgetriebener Ausbau über drei Megatrend‑Segmente; Erfolg hängt von Bohrergebnissen bei Bankier, Definitivvereinbarung für Yurchison und weiteren Akquisitionen ab — damit hohes Chancen‑ und Risikoprofil.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Skyharbour Resources ist am 24.07.2026.
Der Kurs von Skyharbour Resources lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2525EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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