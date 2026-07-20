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    USA laut Rubio weiter für Gespräche mit Iran offen

    Für Sie zusammengefasst
    • USA trotz neuer Angriffe weiter zu Gesprächen
    • Rubio betont Offenheit für Diplomatie vor ASEAN
    • US-Militär bombardierte Iran und Teheran reagierte
    USA laut Rubio weiter für Gespräche mit Iran offen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA sind trotz neuer Angriffe gegen den Iran laut Außenminister Marco Rubio weiter zu Gesprächen mit Teheran bereit. "Wir sind stets offen für Diplomatie", sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) vor seinem Abflug zum Außenministertreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean. Es müsse aber eine Vereinbarung sein, die Teheran auch bereit sei, einzuhalten. "Wir haben es mehrfach mit dem Iran versucht und werden es auch weiterhin versuchen. Sollte sich diese Tür öffnen, würden wir das begrüßen", ergänzte Rubio.

    Das US-Militär bombardierte in der neunten Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik. Von dort wurden Explosionen in gleich mehreren Gebieten gemeldet. Als Reaktion auf die US-Angriffe führte Teheran erneut Vergeltungsschläge gegen Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region aus./jv/DP/nas






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