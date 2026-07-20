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    Hormus-Krise eskaliert

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    Ölpreis-Alarm USA: Dieser Konflikt trifft jetzt Millionen Autofahrer

    US-Benzin kostet erstmals mehr als vier US-Dollar je Gallone. Die Hormus-Krise treibt Ölpreise und schürt Sorgen vor weiteren Preissprüngen.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Benzinpreis erstmals über 4 US-Dollar pro Gallone
    • Straße von Hormus blockiert großen Anteil des Ölhandels
    • Steigende Ölpreise belasten Airlines, Chemie, Logistik
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Hormus-Krise eskaliert - Ölpreis-Alarm USA: Dieser Konflikt trifft jetzt Millionen Autofahrer
    Foto: OpenAI

    Die Benzinpreise an den US-Zapfsäulen überschritten am Montag die Marke von 4 US-Dollar pro Gallone, da erneute Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran die Energieflüsse durch die Straße von Hormus, eine wichtige Route für die weltweite Ölversorgung, weiter beeinträchtigen. Die durchschnittlichen Benzinpreise im Einzelhandel sind landesweit um mehr als 30 Prozent gestiegen, seit die USA und Israel Ende Februar den Iran angegriffen haben. Laut Angaben des amerikanischen Automobilclubs AAA lag der durchschnittliche Preis an den Zapfsäulen am Montag bei 4,0030 US-Dollar pro Gallone.

    Der wichtigste Faktor ist die Straße von Hormus. Rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls und ein erheblicher Teil des Flüssigerdgases passieren diese Meerenge. Durch die erneuten Kämpfe zwischen den USA und dem Iran kommt es zu Behinderungen im Schiffsverkehr, wodurch Händler eine geringere Versorgung befürchten. Die Sorge vor Lieferausfällen ließ den Ölpreis deutlich steigen. Am Montag kletterte Brent-Rohöl erstmals seit Juni wieder über die Marke von 90 US-Dollar je Barrel, während WTI zeitweise knapp 85 US-Dollar erreichte. Seit Beginn der jüngsten Eskalation zählt der Ölmarkt damit zu den stärksten Gewinnern.

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    Der landesweite Durchschnittspreis für reguläres Benzin liegt laut AAA inzwischen bei rund 4,00 US-Dollar je Gallone. Noch Mitte Juli lag er bei 3,94 US-Dollar. Anfang Juli waren es sogar nur 3,84 US-Dollar. Der aktuelle Sprung zeigt, wie schnell geopolitische Risiken an den Zapfsäulen ankommen. Der nationale Durchschnitt verschleiert große Unterschiede. Staaten wie Kalifornien liegen traditionell deutlich über fünf US-Dollar je Gallone, während zahlreiche Südstaaten weiterhin unter vier US-Dollar bleiben.

    Analysten halten weitere Preissteigerungen für möglich, falls sich die Lage im Persischen Golf weiter verschärft. Neben möglichen Produktionsausfällen treiben auch höhere Versicherungs- und Transportkosten für Tanker die Ölpreise nach oben. Einige Marktbeobachter schließen deshalb sogar einen Anstieg des Brent-Preises auf über 100 US-Dollar je Barrel nicht aus, sollte es zu längeren Unterbrechungen der Lieferketten kommen. Für Energie- und Ölkonzerne wäre das kurzfristig positiv. Branchen wie Airlines, Chemie oder Logistik müssten dagegen mit deutlich höheren Treibstoff- und Transportkosten rechnen.

    Der Preis von vier US-Dollar je Gallone gilt in den USA daher zwar als Benzinschock, liegt aus deutscher Sicht aber weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Der große Unterschied entsteht vor allem durch die deutlich höhere Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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